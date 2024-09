Danza a Largo Barbuti: Mandala Dance e Albanian Dance

Torna anche quest’anno a Largo Barbuti a Salerno la rassegna di danza “Incontri”, curata da Antonella Iannone, e immaginata come una “incursione” settembrina nella programmazione della rassegna di teatro Barbuti Festival. Un incontro tra rassegne che vede la danza a far da trait d’union.

E così domani sera (giovedì 5 settembre 2024) alle ore 21 nel cuore antico della città di Salerno sarà di scena l’arte tersicorea con Mandala Dance Company con lo spettacolo coreografato da Paola Sorressa dal titolo “Essence”. “Essence” indaga infatti la delicata questione di cosa nonostante le apparenti diversità ci accomuna. L’interrogativo, se compreso nel suo senso più profondo, porta all’assenza di pregiudizi, al rispetto tra i popoli, alla tolleranza e all’accoglienza della diversità intesa come risorsa. L’approdo finale è la scoperta di essere parte di una Matrice comune che ci lega indissolubilmente gli uni agli altri a brevi e lunghe distanze temporali e territoriali. L’interrogativo se compreso nel suo senso più̀ profondo porta all’assenza di pregiudizi, al rispetto tra i popoli, alla tolleranza e all’accoglienza della diversità̀ intesa come risorsa. L’approdo finale è la scoperta di essere parte di una Matrice comune che ci lega indissolubilmente gli uni agli altri a brevi e lunghe distanze temporali e territoriali.

Venerdì 6 settembre, sempre alle ore 21, ospite della rassegna organizzata da Campania Danza è l’Albanian Dance Theater con la coreografia di Gjergj Prevazi. “Shkunden” che trae ispirazione dal terremoto avvenuto in Albania il 26 novembre 2019, dalle conseguenze e i duri effetti che si sono avuti sulle esperienze sociali e individuali. Al centro di questa ricerca artistica ci sono gli aspetti emozionali, lo stato fisico e mentale nonché il processo morale e sociale. La ricomposizione musicale sul tema di L.V. Beethoven stimola impulsi fisici e suggestiona differenti stati emozionali. In scena Semela Skenderasi, Mariel Brahimllari, Besiana Bytyçi e Valentina Myteveli.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN CARTELLONE. Quattro sono le date in programma ad ottobre: il 5 Zerogrammi va in scena con “Magnificat”, il 6 ottobre l’ARB Dance Company presenta “NJRD”, il 19 Cornelia danza “Hybridus” mentre il 20 TPO è con “Melodia”. Il 29 ottobre Movimento Danza calca le tavole del Teatro Ghirelli a Salerno per “Insula corporea”. Il 9 novembre c’è una doppia al Teatro Diana di Nocera Inferiore con ARB Dance Company “Confusione” e Dance Studio; il giorno dopo (10 novembre) Incontri si posta nella provincia Sud di Salerno e precisamente al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina dove Borderline Danza propone “Sacre”; il 15 maggio la compagnia che fa capo al coreografo e danzatore Claudio Malangone è al Centro Sociale di Salerno per una matinée pensato per le scuole con la coreografia dal titolo “Thread”. Il 19 novembre si torna al Teatro Ghirelli con l’Akerusia Danza in “Deviazione della rondine” per chiudere l’edizione 2024 con le ultime due date in programma alla Sala Pasolini a Salerno: il 23 novembre Luca Signoretti Dance Company è in scena con “The other me”, mentre il 24 novembre la compagnia ResExtensa affida all’arte tersicorea il suo “Onde”.