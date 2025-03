Les ballets Trockadero de Monte Carlo al Verdi

TEATRO MUNICIPALE “GIUSEPPE VERDI” di Salerno

STAGIONE DI PROSA 2024-2025

da giovedì 6 marzo a sabato 8 marzo (ore 21)

e

domenica 9 marzo (ore 18)

LES BALLETS

TROCKADERO

DE MONTE CARLO

Con un repertorio arricchito da nuove rivisitazioni, torna in Europa Les ballets Trockadero de Monte Carlo, l’iconica compagnia americana composta da soli uomini, che sa coniugare tecnica impeccabile e incontenibile comicità.

Il divertimento nelle loro performance non è ottenuto deformando la danza in modo banale e grossolano, ma accentuando con intelligenza i tratti più iconici del balletto classico, gli incidenti più comuni, le isterie delle più celebri étoiles.

All’ironia si affianca una tecnica impeccabile in uno spettacolo curato alla perfezione, che non è una farsa ma parodia.

Ballerini, senza apparente fatica e difficoltà, volteggiano su scarpette da punta giganti, talvolta con le loro solide fisicità maschili avvolte in vaporosi tutù. Interpretano tutti i ruoli possibili, trasformandosi in cigni, silfidi, spiritelli acquatici, romantiche principesse, principi maldestri o angosciate dame vittoriane. Valorizzano e celebrano così lo spirito della danza come forma d’arte, deliziando gli spettatori.

Nati nel 1974 in una sala “off-off-Broadway” dalla passione di un gruppo di danzatori che si divertivano a mettere in scena la parodia di balletti tradizionali “en travesti”, i Trocks hanno presto conquistato la ribalta internazionale. Da oltre quarant’anni sono ammirati da pubblico e stampa per l’originalità e per il loro eccellente spessore artistico. Hanno portato la loro arte e regalato momenti indimenticabili al pubblico di oltre 600 città e 40 paesi in tutto il mondo.

Nel 2017 i Trockadero sono stati protagonisti del film documentario Rebels on pointe, lets Tdiretto da Bobbi Jo Hart, e nel 2021 del fim Ballerina Boys di Chana Gazit e Martie Barylick, che affronta delicate questioni di genere, di inclusione e di giustizia sociale. I protagonisti raccontano come hanno trovato i loro percorsi nella compagnia, attraverso strazianti storie personali. it seduces