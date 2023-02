Slow Wine Fair, Fiera dell’Amaro: Andrea Moscariello sarà Brand Ambassador del ‘Don Carlo’ a Bologna, selezionato tra i migliori d’Italia.

Tutto pronto per la seconda edizione dello Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino che si svolgerà a Bologna dal 26 al 28 febbraio 2023. Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition.

Tra le novità di questa edizione, Slow Wine Fair ospiterà la terza edizione della Fiera dell’Amaro d’Italia, con un’area dedicata dove produttori d’eccellenza potranno esporre i loro amari, selezionati da Amaroteca e dell’Associazione Nazionale Amaro d’Italia. Un’occasione imperdibile per tutti gli operatori del settore, gli appassionati e i potenziali acquirenti, per scoprire una selezione qualificata di professionisti e partner della filiera dell’Amaro d’Italia.

Tra i presenti ci sarà anche Andrea Moscariello, il noto sommelier campano e Brand Ambassador dell’Amaro Don Carlo. “L’amaro di tutto rispetto” sarà tra i prodotti d’eccellenza della Fiera:

“Sarà un grande evento e se ho avuto l’occasione di partecipare è solo grazie all’Amaro Don Carlo e Carlo Gargiulo. Questa fiera è un’occasione per far conoscere ancor di più il nostro brand e siamo orgogliosi di essere stati selezionati tra i migliori amari d’Italia. Per me da Brand Ambassador è una grande soddisfazione, ho sempre creduto sin dal principio al lavoro e al prodotto della famiglia Gargiulo. Di rimando anche loro hanno avuto fiducia nelle mie capacità e dalla nostra sinergia è nato un prodotto che ci porta in giro per l’Italia e per l’Europa”, spiega Moscariello.

Dal vino all’amaro, la poliedricità di Moscariello si misura anche nella sua abilità di non essere solo un Wine Consultant Sommelier, ma nella ricerca continua di nuove sfide, grazie alla sua grande capacità comunicativa che gli ha permesso da Brand Ambassador di vincere la scommessa Amaro Don Carlo, oggi una certezza nel panorama internazionale degli amari:

“Partecipiamo per far affermare il brand a livello nazionale ed internazionale, rafforzando i nostri rapporti che da oltre 25 anni curiamo in tutta Italia, in Europa e nel mondo. Siamo felici di avere al nostro fianco Andrea Moscariello come Brand Ambassador, grazie alla sua professionalità il nostro prodotto ha raggiunto vette ancora più elevate”, le parole del produttore Carlo Gargiulo.

L’amaro è un prodotto tipico italiano per eccellenza: con una lunga tradizione, legata a ingredienti e ricette del territorio, un prodotto che all’estero è difficile da reperire. Ecco che il lavoro encomiabile di Gargiulo e Moscariello trova nuova gratificazione con la selezione tra i migliori amari d’Italia.