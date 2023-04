Scena Teatro Management Srls inaugura nuovi uffici alla Galleria Capitol sabato 29.

Sabato 29 aprile alle ore 20.00 presso la Galleria Capitol di Salerno, le autorità cittadine, insieme ad artisti e tanti ospiti inaugureranno i nuovi uffici della società Scena Teatro Management Srls.

La società costituita dal regista ed attore Antonello De Rosa, aprirà i battenti e si occuperà di cultura a 360 gradi. Dall’assistenza attoriale, alla distribuzione e produzione di spettacoli teatrali, dalla comunicazione alla realizzazione di eventi culturali, dallo shooting fotografico al selftape per agenzie di rilievo nazionale.

De Rosa decide di investire, in maniera ancora più incisiva sul territorio, per garantire ed offrire la sua trentennale esperienza lavorativa nel mondo del teatro, per assistere chi vuol fare seriamente questo lavoro, ribaltando di fatto quel detto che afferma: “di cultura non si vive” – “invece si!” afferma De Rosa– “io vivo solo di Teatro da oltre 35 anni e, grazie a Dio, non mi manca nulla!” Un vero operatore teatrale che ha incarnato la professionalità e deciso di investire affinché i giovani possano trovare, attraverso il teatro e la cultura, un indotto lavorativo serio e duraturo. C’è un altro aspetto che ha voluto sottolineare il regista De Rosa “costituisco questa società affinché nessuno dica mai più, parlando del teatro e della cultura, lavoro non indispensabile”.

Tutto pronto per il taglio del nastro della società Scena Teatro Management Srls sabato alle ore 20.00 primo piano Galleria Capitol Salerno.