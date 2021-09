Scatta la serie A Beretta, la Jomi ospita la matricola Mezzocorona. Tutte le info sulla stagione, roster e calendario delle campionesse d’Italia.

Scatta sabato 11 settembre il massimo campionato di Serie A Beretta femminile. La Jomi Salerno, campione d’Italia in carica, ospiterà alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo (inizio ore 18:30) la matricola Mezzocorona. “Si apre una nuova stagione – afferma il presidente Mario Pisapia – abbiamo cambiato abbastanza rispetto allo scorso campionato seguendo un programma che avevamo già pianificato ed i primi riscontri mi pare siano già abbastanza soddisfacenti. L’obiettivo, come ogni stagione, è sempre quello di esprimersi ad alti livelli e non è mai facile confermarsi ad alti livelli anche perché la concorrenza è sempre più agguerrita e motivata”. In merito all’esordio in tecnico Laura Avram afferma: “Sarà una sfida dalle mille emozioni: l’esordio in campionato, il ritorno del nostro amato pubblico sugli spalti ed anche con il calore dei nostri immensi tifosi. Le ragazze hanno lavorato con grande intensità nel corso della settimana. Vorrei vedere un’espressione positiva da parte del gruppo, dobbiamo subire capire che la strada è lunga, il campionato è difficile ed il tempo è sempre poco. Con il trascorrere delle giornate dobbiamo incrementare le idee di gioco ed esprimerci sempre al meglio”. Su Mezzocorona poi coach Avram conclude: “Squadra giovane con elementi molto importanti per la pallamano italiana. Per quanto ci riguarda, dunque, concentrazione alta, rispetto per gli avversari e tanta voglia di fare bene”.

MODALITA’ D’ACCESSO ALLA “PALUMBO”: L’ingresso sarà gratuito ma la società salernitana informa che per poter accedere all’impianto sarà necessario scaricare il tagliando d’accesso su Eventbrite. Basterà collegarsi al sito ufficiale www.pdosalerno.it, cliccare su Ticket ed effettuare la registrazione per ottenere il biglietto che unitamente al Green Pass (obbligatorio) permetterà l’accesso alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo. “Accogliamo con soddisfazione la possibilità di favorire l’accesso all’impianto anche se in misura ridotta – osserva il presidente Mario Pisapia – è già tanto rispetto al desolante vuoto della scorsa stagione. Il contatto con il nostro calorosissimo ed appassionato pubblico è linfa vitale alla quale non possiamo rinunciare. Ovviamente non ci sarà posto per tutti, ma questo non dipende dalla nostra volontà, l’auspicio è quello di ritornare alla piena normalità nel giro di pochi mesi.”

MEDIA PARTNER: Il match Jomi Salerno – Mezzocorona sarà visibile gratuitamente, previa registrazione al portale, attraverso il sito web https://elevensports.com/it/italy , o da mobile con le app disponibili per iOS ed Android. È inoltre disponibile l’app per smartTV o, in alternativa, è possibile visualizzare Eleven Sports sulla propria televisione attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick. Inoltre, da quest’anno da quest’anno le partite della Jomi Salerno saranno trasmesse dall’emittente Telecolore Salerno (canale 16 del digitale terrestre). Per lo storico club salernitano si tratta di un piacevole ritorno nel palinsesto dell’emittente salernitana. Gli orari ed i giorni di messa in onda della gara saranno successivamente comunicati.