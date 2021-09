Società partecipate del Comune di Salerno e polizia municipale, l’appello di Angelo Rispoli (Csa provinciale): “A loro un encomio per la gestione dell’emergenza Covid”.

Encomio a tutti i dipendenti delle società partecipate del Comune di Salerno e agli agenti della polizia municipale per la gestione del periodo Covid. A proporlo è Angelo Rispoli, segretario generale della Csa provinciale. “Premiare solo una parte di lavoratori è ingiusto. Le maestranze di Salerno Pulita, Salerno Energia, Salerno Mobilità e Salerno Sistemi hanno dimostrato un alto senso del dovere nei mesi più duri dell’emergenza sanitaria. Ecco perché al sindaco di Salerno chiedo di non dividere i lavoratori e premiarli tutti. C’è chi ha comprato le mascherine e i guanti a sue spese per continuare a stare in servizio”.

Poi il focus sulla polizia municipale di Salerno. “Da un anno e mezzo sono quotidianamente in trincea. In perenne emergenza stanno facendo un lavoro indispensabile per la comunità. Spero che sindaco e prefetto si ricordino quanto prima di loro”.