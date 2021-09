I Suoni degli Dei, da mercoledì 15 a Praiano.

I Suoni degli Dei è l’evento che Praiano dedica alla musica e all’ambiente.

L’iniziativa, giunta alla 14a edizione, è una delle più apprezzate dagli amanti della montagna e della buona musica.

DAL 15 SETTEMBRE 2021 | Settembre è il mese perfetto per le passeggiate in montagna, per immergersi nei sui colori e profumi e assaporare le emozioni che solo il Sentiero degli Dei, a 600 metri dal livello del mare della Costa Amalfitana, riserva al suo visitatore.

Immaginate che questa incantevole passeggiata si concluda con un inaspettato concerto di musica classica: le note di Bach, Beethoven, Händel, Bibier, Telemann meravigliosamente interpretate da un Violino, da un Contrabbasso, da una Chitarra, dal ritmo sinuoso di un Ottavino o dal “bel suono” di un Euphonium. Due musicisti, in jeans e scarpe da trekking, hanno raggiunto a piedi il luogo del concerto assieme ai loro strumenti musicali, per allietare la passeggiata sia degli appassionati di musica sia dei cultori del trekking. Tutto ciò è reale e accadrà a I Suoni degli Dei – Concerti sul Sentiero degli Dei.

5 CONCERTI | Il Convento di San Domenico (350slm) e la località Colle Serra (568slm) saranno il palcoscenico naturale che ospiterà i 5 concerti organizzati dal Comune di Praiano in collaborazione con Pelagos-Associazione, A.M.C.A. (Associazione Musicale Costiera Amalfitana) e la Parrocchia di San Gennaro e Tra. Vel. Mar. i trasporti veloci marittimi della Costiera Amalfitana.

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

RACCOMANDAZIONI | Consigliamo ai partecipanti dei concerti di:

– indossare abbigliamento comodo e adatto alle temperature della stagione;

– calzare scarpe da trekking;

– portare con se una bottiglia d’acqua.

SERVIZIO NAVE + BUS| by TRA.VEL.MAR.

NAVE > da Salerno (8:40) | da Maiori 8:25 | da Minori 8:35

+ BUS > da Amalfi per Agerola (Bomerano) ore 9:30

Dopo l’evento sarà possibile concludere il Sentiero degli Dei fino a Nocelle (Positano) e ritornare #viamare a bordo dei traghetti di Tra.Vel.Mar. www.travelmar.it

SICUREZZA | Per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 verrà richiesto di indossare la mascherina durante il concerto.

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano| Tel. 0039 342 060 2674 | Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it