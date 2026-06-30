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Sant’Egidio del Monte Albino, preso pirata della strada

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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È stato individuato dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore il conducente che sabato sera, a Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno), ha investito un bambino di 11 anni per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

Si tratta di un 32enne di Angri. I militari, coordinati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno rintracciato l’auto coinvolta – una Volkswagen Golf grigia – parcheggiata sotto l’abitazione dell’uomo. Messo di fronte agli elementi raccolti, il 32enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità. La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore, che valuterà i reati contestabili, tra cui omissione di soccorso e lesioni gravissime.

Le condizioni del bambino restano critiche. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove i medici mantengono la prognosi riservata.

Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

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