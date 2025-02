Salone Auto Torino 2025, tra prototipi, supercar e anteprime

(Adnkronos) – Il Salone Auto Torino 2025 si appresta a tornare dal 26 al 28 settembre, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama automotive nazionale. Dopo il trionfale successo dell’edizione 2024, che ha visto ben 500.000 visitatori provenire da tutte le province italiane e la partecipazione di 43 case automobilistiche, il Salone Auto Torino si rinnova con novità e una formula ancora più coinvolgente. L’iniziativa rappresenta una preziosa piattaforma di confronto tra brand, istituzioni e media, promuovendo talk, conferenze e approfondimenti sulle sfide future dell’industria automobilistica. Il sostegno della Regione Piemonte e la collaborazione con enti locali, quali la Città di Torino, la Camera di Commercio e l’Unione Industriali, rafforzano l’impatto economico e culturale dell’evento, che si conferma un motore per lo sviluppo territoriale. Quest’anno, il format dell’evento subisce alcune importanti modifiche. Le aree espositive si concentreranno in location di grande impatto scenografico: piazza Castello e piazzetta Reale ospiteranno prototipi, supercar e le ultime tecnologie, mentre i viali dei Giardini Reali offriranno un percorso immersivo per i visitatori. L’ingresso libero e l’orario esteso, dalle 9 alle 19, garantiranno ampie possibilità di interazione, con test drive per auto davanti alla Prefettura e test ride per moto in piazza Vittorio Veneto. Durante il weekend, eventi esclusivi come il Supercar Meeting a Venaria e il Concorso d’Eleganza Festival Car 2025, riconosciuto a livello internazionale, animeranno la manifestazione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...