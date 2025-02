Mazda CX-60 2025: evoluzione del piacere di guida

(Adnkronos) – Con il lancio del nuovo Mazda CX-60 2025, l’esperienza di guida si trasforma in un viaggio all’insegna della raffinatezza e della performance. Costruito sulla sofisticata large platform sviluppata interamente in-house, la Mazda CX-60 2025 incarna la filosofia “

Crafted in Japan”, simbolo di artigianalità e continua ricerca dell’eccellenza. Il SUV nipponico introduce una serie di aggiornamenti che interessano sia la meccanica che l’elettronica, elevando il livello di comfort e sicurezza. Le sospensioni sono state completamente riprogettate: la parte anteriore adotta un sistema a doppio braccio oscillante, mentre quella posteriore utilizza una configurazione multilink. La revisione della geometria delle sospensioni anteriori assicura una risposta dello sterzo più precisa anche nelle manovre a bassa velocità, garantendo così una guida stabile e sicura. Il sistema di trazione integrale AWD, insieme alla tecnologia KPC (Kinematic Posture Control), si integra perfettamente con la nuova geometria delle sospensioni, garantendo una distribuzione ottimale della trazione e un comportamento dinamico in curva. Anche il motore e il cambio, frutto di due anni di approfonditi studi, contribuiscono a una sensazione di compattezza e silenziosità che rende ogni viaggio particolarmente piacevole. Disponibile in versioni ibrida diesel e-Skyactiv D e ibrida Plug In AWD, con potenze che variano da 200 a 327 cavalli, la nuova Mazda CX-60 2025 si posiziona così come un’icona di innovazione e stile, destinata a conquistare il cuore degli appassionati, offrendo prestazioni superiori e un’esperienza di guida indimenticabile. Un modello rivoluzionario che ridefinisce il concetto di automobilismo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

