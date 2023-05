Salernoir Premio Barliario 2023, in finale De Franchi, De Marco e Perna, cerimonia il 6 luglio a San Michele.

Sono Marco De Franchi con La condanna dei viventi (Longanesi), Romano De Marco con La casa sul promontorio (Salani) e Barbara Perna con Annabella Abbondante, l’essenziale è invisibile agli occhi (Giunti), i finalisti del Premio Barliario 2023, nell’ambito della IX edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario. E’ Domenico Carpagnano, invece, con Non solo coincidenze (Bertoni), ad aggiudicarsi il Premio Giuria Popolare, che l’organizzazione riserva a chi si è classificato immediatamente sotto il podio.

Quasi 50 romanzi crime si sono iscritti e sono stati giudicati da una giuria di circa 25 lettori che si sono proposti per la preselezione.

La seconda giuria, quella che leggerà i tre romanzi finalisti, è composta da Antonio Centore, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore; Peppe D’Antonio direttore del festival del cinema Linea d’Ombra; Francesco de Core direttore de Il Mattino; Maria Rosaria Pelizzari docente di storia contemporanea Unisa; Carmen Maria Piscitelli avvocato.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 6 luglio alle 20,30, presso il complesso San Michele di Salerno, nell’ambito della IX edizione del SalerNoir Festival le notti di Barliario.

LE BIOGRAFIE

Marco De Franchi (Roma, 1962) fin da bambino sognava di fare lo scrittore tanto quanto desiderava diventare investigatore. Ha infatti un passato da Commissario Capo di Polizia, periodo durante il quale ha lavorato presso il Servizio Centrale Operativo (SCO), l’ufficio investigativo italiano che più si avvicina all’FBI. Vive tra Pisa e Livorno.

Romano De Marco (1965) vive tra Ortona, in Abruzzo, e Modena. Ha esordito nel 2009 con Ferro e fuoco. Da allora ha pubblicato 12 romanzi, alcuni dei quali tradotti all’estero e riadattati in graphic novel, e numerosi racconti. Oggi è tra i più stimati autori crime italiani. Tra i vari riconoscimenti, ha vinto due volte il Premio Scerbanenco dei lettori (con L’uomo di casa e Nero a Milano).

Barbara Perna. è nata a Napoli ed è giudice civile dal 1999. Ha lavorato presso i tribunali di Lagonegro, Santa Maria Capua Vetere e Montepulciano. Attualmente è in servizio presso la sezione fallimentare del Tribunale di Roma. Ha 51 anni, è felicemente sposata, e ha due figlie di 15 e 18 anni. Quelli della serie di Annabella Abbondante sono i suoi romanzi d’esordio.

IL FESTIVAL

SalerNoir le notti di Barliario è organizzato dall’associazione Porto delle Nebbie in collaborazione con la Fondazione Carisal, sotto il patrocinio del Comune di Salerno, con il contributo della Fondazione Banco di Napoli. La direttrice artistica Piera Carlomagno è coadiuvata dalla direttrice organizzativa Rosanna Belladonna, dalla responsabile progetto scuole Pina Masturzo, dal direttore del Premio Veraldi Massimiliano Amato, dai soci Angelo Cennamo esperto di letteratura crime americana, Tina Cacciaglia per il giallo storico classico e medievale e Marcello Ravveduto per il giallo storico moderno e contemporaneo. Responsabile di progetto per la Fondazione Carisal è Gabriella Monetta.