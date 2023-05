Al Circolo Canottieri: la seconda tappa del campionato di A1 e di serie B di canoa polo la kermesse sportivasi disputerà il 27 e 28 maggio presso il sodalizio di via Porto.

Il 27 e 28 maggio a Salerno si terrà la seconda tappa del campionato di Serie A1 di canoa polo, che sarà ospitata insieme al primo turno della Serie B, nello specchio d’acqua del Circolo Canottieri. Una bella occasione per conoscere meglio questo sport ed il mondo dei Canoa people. Saranno presenti 20 squadre, da tutta Italia, per complessive 50 partite, tutte disputate all’interno del porto, presso il prestigioso sodalizio biancorosso.

Al torneo parteciperanno due compagini salernitane che stanno ben figurando nel campionato di A1: oltre al Circolo Canottieri ci sarà infatti il Circolo Offredi, squadra di Amalfi.

“Sarà una tappa molto competitiva da un punto di vista sportivo ed un banco di prova importante per i nostri atleti – afferma Vincenzo Montefusco, delegato alla canoa del Circolo Canottieri.” Si tratta anche di una occasioneper il turismo sportivo e per mettere in bella mostra la città, con centinaia di persone presenti, tra atleti, dirigenti e appassionati.“E’ un orgoglio per la nostra città ospitare questa manifestazione – ha dichiarato l’assessore al turismo del comune di Salerno Alessandro Ferrara – si tratta dell’ennesima manifestazione sportiva che viene organizzata nel nostro comune, segno anche di una crescente cultura dell’ospitalità oltre che dell’attrattività della nostra comunità”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Salerno,sarà inoltre un’opportunità per sensibilizzare gli sportivi salernitani sulle iniziative della Fondazione Telethon, da anni impegnata nella ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Intanto proseguono in tutta Italia le attività sportive del Circolo Canottieri: lo scorso weekend si è concluso a Pescara il trofeo optisud di vela con due piazzamenti nella top ten juniores, Baldo Donnarumma e Sofia Salzano. A Capitello (Sapri) ha ben figurato la squadra di triathlon con risultati importanti sia nella gara di sprint(750mt nuoto/20km bici/5km corsa), che in quella di triathlon Olimpico (1500mt nuoto/40km bici/10km corsa).