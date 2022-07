SalerNoir, appuntamento con Franco Forte domenica 17.

“La storia del giallo e il giallo nella storia”: è questo il tema della penultima giornata del SalerNoir Festival le notti di Barliario. DOMANI, domenica 17 luglio, alle 19, nel Quadriportico del Duomo, ospite dell’VIII edizione dell’evento sarà Franco Forte, storico editor dei Gialli Mondadori, che presenterà il libro, scritto a quattro mani con Vincenzo Vizzini, “L’uranio di Mussolini” (Mondadori). A dialogare con Forte saranno la giornalista Cristina Marra e Marcello Ravveduto, storico dell’età contemporanea, docente dell’Università di Salerno. Il cocktail offerto prima della presentazione sarà il Diamond Noir. Ingresso gratuito e prenotazioni ai numeri 339.1520237 – 338.4077784 – 331.3355176.

IL LIBRO

Ragusa, 1934. Il commissario Vincenzo Ibla, investigatore all’apparenza indolente ma acuto osservatore, viene spedito sotto il sole di luglio alle cave di Spaccaforno: tra le rocce è stato rinvenuto un cadavere, ma è al confine di due giurisdizioni, e le rispettive questure sono già pronte a rimbalzarsi a vicenda la responsabilità delle indagini. Appena vede la salma, però, Ibla capisce che il caso è suo, perché la vittima è Vittorio Borgia, un suo vecchio compagno d’armi, ora miliziano fascista. Sembra un semplice omicidio passionale, ed è quindi con una certa sorpresa che il commissario apprende dell’imminente arrivo da Milano di un certo Franco Durante, un funzionario fascista che, pare, Mussolini in persona ha inviato a Ragusa per coadiuvarlo nella ricerca dell’assassino di Vittorio. Uomo del Nord tutto d’un pezzo, Durante segue con impazienza il lavoro di Ibla, che da parte sua ricambia con tutto il sospetto per un uomo di una cultura così lontana dalla Sicilia. Presto, però, i possibili moventi dietro l’omicidio di Vittorio raddoppiano e si ramificano verso mondi e intrighi sempre più oscuri e complessi, costringendo i due a proteggersi e sostenersi a vicenda, solo per scoprire che la combinazione delle loro peculiarità a prima vista incompatibili può rivelarsi la chiave per sciogliere l’enigma. Vittorio non è l’unico a nascondere una doppia vita, perché anche Durante ha i suoi segreti, e sono legati a filo doppio con il suo arrivo sull’isola: lo scienziato Enrico Fermi ha promesso a Mussolini un’arma straordinaria e terribile, ma per svilupparla ha bisogno di uranio, quello che il Duce ha in mente di estrarre in Ciad dopo averlo conquistato con la campagna d’Africa, per poi trasbordarlo in Italia.

L’AUTORE

Franco Forte è giornalista professionista, traduttore, sceneggiatore e consulente editoriale. E’ direttore delle collane Giallo Mondadori, Segretissimo e Urania. Il suo esordio come narratore risale al 1990, con il romanzo Gli eretici di Zlatos (Editrice Nord). Ha pubblicato, tra gli altri, i romanzi bestseller Carthago (Mondadori, 2009), La Compagnia della Morte (Mondadori, 2009), Operazione Copernico (Mondadori, 2009), i cui diritti di traduzione cinematografica sono stati acquistati da Dino De Laurentiis, La stretta del Pitone (Mursia, 2005), Il figlio del cielo e L’orda d’oro (Mondadori, 2000).

IL FESTIVAL

SalerNoir le notti di Barliario è organizzato dall’associazione Porto delle Nebbie in collaborazione con la Fondazione Carisal, sotto il patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno, con il contributo della Fondazione Banco di Napoli. La direttrice artistica Piera Carlomagno è coadiuvata dalla direttrice organizzativa Rosanna Belladonna, dalla responsabile del Progetto Scuole Pina Masturzo e dal direttore del Premio Veraldi, Massimiliano Amato. Responsabile di progetto per la Fondazione Carisal è Gabriella Monetta.