Salerno in 64 passi, il nuovo format della movida sicura

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Pasticceria
Salerno in 64 passi. Come quelli che separano sei locali, ognuno con la propria identità e la propria cifra stilistica, che da giovedì 16 ottobre, dalle 19 alle 24, proporranno al pubblico una nuova e interessante iniziativa esperienziale per vivere le tipicità del territorio e creare una rete che sappia valorizzare le realtà imprenditoriali della movida.

Il format nasce dalla forte volontà di realizzare un nuovo momento di incontro e di unione in città, caratterizzato da leggerezza, tante attività diverse e il giusto mix tra food, beverage e musica.

Si parte da OFF e, dopo qualche passo si arriva a PUNTO E VIRGOLA, proseguendo verso IL CAVATAPPI, CANTINA VERACE e IL GOCCIA.

Ogni locale di via Antonio Maria De Luca e di via Raffaele Conforti, proporrà una attrazione diversa: chi una selezione musicale, chi un aperitivo tipico, chi una pizza speciale e chi un momento di condivisione e di confronto, dove gli avventori saranno liberi di esprimere le proprie opinioni grazie a lettere anonime che saranno poi consegnate a una psicologa.

L’obiettivo è quello di far rifiorire il mondo del by night nel segno di una offerta di qualità non solo enogastronomica, ma anche culturale, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo. E di moltiplicare i 64 passi abbracciando le esperienze di altri imprenditori del settore, affinché la movida non si limiti solo alla consumazione, ma diventi un percorso da vivere a trecentosessanta gradi sfruttando tutti i sensi.

Un modo per arricchire Salerno di una nuova possibilità e di far sì che bar e ristoranti diventino luoghi attivi di condivisione consapevole e presidi di sicurezza. Affinché dove il divertimento è sano, il rischio del verificarsi di episodi legati alla microcriminalità o al disturbo della quiete pubblica sia ridotto allo zero. La prima cordata è pronta a partire. E ad accogliere nuove adesioni, perché è passo dopo passo che si rendono più vivibili i territori e le comunità che li abitano.

