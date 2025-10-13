Ruggi, istituito il disability manager

L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona fa un passo in più per essere un luogo di lavoro accogliente e attento ai bisogni di tutti.

Con una decisione approvata l’8 ottobre, è stata istituita la figura del Disability Manager, una persona dedicata ad accompagnare le lavoratrici e i lavoratori con disabilità nel loro percorso professionale, rimuovendo ostacoli e costruendo soluzioni su misura.

L’incarico è stato affidato al dottor Nicola Crispino, Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, che sin da subito sarà il punto di riferimento per l’inclusione «Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico – dice Crispino – consapevole che l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità non è solo un diritto da tutelare, ma un valore che arricchisce tutta la comunità aziendale. Il mio impegno sarà quello di costruire percorsi personalizzati, basati sul dialogo e sul rispetto reciproco, affinché ogni lavoratore possa esprimere al meglio le proprie competenze e sentirsi parte attiva della vita dell’Azienda». Per un grande realtà ospedaliero-universitaria – impegnata ogni giorno in assistenza, didattica e ricerca – mettere al centro uguaglianza, dignità, rispetto e inclusione significa passare dalle regole alla vita concreta delle persone. Il Disability Manager nasce proprio con questo obiettivo: far sì che ciascuno possa lavorare nelle migliori condizioni possibili, valorizzando competenze e potenzialità. Ma cosa farà in pratica il Disability Manager? In primis accoglierà e orienterà le persone con disabilità, costruendo insieme percorsi personalizzati di inserimento e crescita. Progetterà accomodamenti ragionevoli (postazioni, strumenti, orari, formazione, tutoraggio) per rendere davvero accessibile il lavoro quotidiano.Coordinerà le azioni con le strutture interne e con i servizi territoriali, inclusi i Centri per l’Impiego. Verificherà che gli obblighi di legge siano rispettati, con attenzione costante alle esigenze reali delle persone e al rispetto della loro individualità. Il Disability Manager si occuperà anche di tutelare la privacy dei lavoratori, nel pieno rispetto delle normative e di raccontare con trasparenza alla Direzione come stanno andando le cose, segnalando risultati e criticità per migliorare continuamente.

«L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità -spiega il Direttore Generale Ciro Verdoliva – non rappresenta soltanto un obbligo giuridico, ma un valore etico e organizzativo che qualifica la nostra Azienda e rafforza il suo ruolo di comunità inclusiva. La figura del Disability Manager sarà un punto di riferimento per garantire pari opportunità, accompagnare i percorsi di inserimento e contribuire a costruire un ambiente di lavoro più equo e rispettoso della dignità di ogni persona».

