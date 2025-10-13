Partito il Premio Charlot, oggi largo ai giovani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.

Si è aperta sabato 11 ottobre al Teatro Delle Arti di Salerno, la 37ª edizione del Premio Charlot, l’unica rassegna al mondo dedicata alla figura immortale di Charlie Chaplin. E l’avvio non poteva essere più promettente: lo spettacolo “Nati 80 – amori e non”, scritto e diretto da Claudio Tortora, ha conquistato il pubblico con una storia tenera, ironica e profondamente generazionale.

In scena, Gianni Ferreri e Daniela Morozzi hanno emozionato e fatto sorridere, ricevendo applausi a scena aperta e un consenso unanime che ha confermato, ancora una volta, la qualità e l’identità unica di questa manifestazione.

Ma il sipario resta aperto, e l’adrenalina sale in vista di uno degli appuntamenti più attesi: lunedì 13 ottobre, alle ore 21:00, sempre sul palco del Teatro Delle Arti, va in scena la semifinale dello Charlot Giovani, la gara comica che, negli anni, ha scoperto veri e propri talenti della risata italiana. Una competizione vibrante, dal ritmo serrato, che non è solo un concorso, ma una vera e propria vetrina per i volti nuovi della comicità nazionale.
Saranno dieci i giovani comici a contendersi il favore del pubblico, unico e assoluto giudice della serata. A rappresentare il nord, il centro e il sud Italia, ci sono: Antonio Valenti e Maria Teresa Deligio, entrambi da Milano; Simone Zibra, dal Friuli; Roberto Gemma, da Novi Ligure; Valentina Iaia, da Lecce; Antonio Rosa e Adriano Sacchettini, entrambi napoletani; Natale Aprigliano, originario di Rossano Calabro ma residente a Como; Michel Sacchi, anche lui comasco; e Denise Giammusso, giovane promessa con un’ironia tutta da scoprire.
Monologhi, sketch, battute taglienti e originalità saranno gli ingredienti della serata, che promette risate autentiche e, soprattutto, sorprese. A fine gara, sarà il pubblico in sala a scegliere i cinque comici che accederanno alla finalissima di martedì 14 ottobre, affiancandosi a Denny Napoli, già selezionato dalla direzione artistica come primo finalista ufficiale.
Ad arricchire la serata del 13 ottobre ci saranno anche due ospiti d’eccezione: il comico Santino Caravella, amatissimo per il suo stile brillante e pungente.
Un palco, dieci sogni e una sola regola: far ridere, emozionare, distinguersi. Lo Charlot Giovani è tutto questo, e molto di più. È una fucina di creatività, un’arena dove talento e coraggio si mettono alla prova sotto lo sguardo attento e partecipe di un pubblico che, come da tradizione, ha il potere di decidere tutto.
Dopo il successo del debutto, Salerno si prepara quindi a un’altra serata imperdibile, nel segno della comicità giovane, intelligente e libera. Il Premio Charlot continua il suo viaggio, con la leggerezza di un sorriso che sa farsi strada. E, chissà, magari proprio lunedì 13 ottobre nascerà la nuova stella della risata italiana.

 

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE