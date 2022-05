Salerno, ennesima rissa tra extracomunitari. Cirielli (FdI): “Il ministro Lamorgese dov’è?”.

“Ci risiamo. A Salerno l’ennesima intollerabile rissa tra extracomunitari. La situazione è diventata insostenibile, sia per i cittadini – che, purtroppo, vivono queste circostanze incresciose, e spesso anche pericolose, da anni – ma anche per i tanti turisti che in questo periodo visitano la città. E il ministro Lamorgese dov’è? Assente. Come lo è, d’altronde, anche l’intero governo Draghi, a trazione Pd e M5s, che puntualmente disattende gli impegni presi, evidentemente solo a chiacchiere, in materia di ordine e sicurezza. Che dicono FI e Lega? Il loro silenzio, soprattutto quello della Lega, conferma la loro triste assuefazione, in tema di immigrazione, al pensiero unico della sinistra”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Inammissibili tafferugli che si susseguono con costanza ormai, soprattutto sul lungomare, che suscitano preoccupazione e rabbia. Per tenere sotto controllo i movimenti di questi facinorosi – spesso con obblighi di dimora lontano da Salerno – ed evitare che queste zuffe possano ripetersi è indispensabile potenziare i presidi delle Forze dell’Ordine, prevedendo inoltre, da parte del Questore, l’eventuale espulsione dei responsabili. Complimenti agli agenti della Polizia Municipale».