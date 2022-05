Le ultime lune, spettacolo al Teatro Genovesi rinviato a domenica 8.

È stato rinviato a domenica 8 maggio 2022, lo spettacolo “Le ultime lune” in programma domenica pomeriggio alle ore 19.15 al Teatro Genovesi a Salerno. Uno spostamento di data necessario, dovuto alla positività di un componente della compagnia.

Sarà dunque domenica 8 maggio 2022, alle ore 19.15, il giorno dello spettacolo che chiude il Festival organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi di Salerno con il coordinamento di Enzo Tota. In scena ci saranno Aldo L’Imperio (che ne firma la regia), Anna Cofano e Giuseppe Nardone portano in scena quello che è stato definito uno dei testi del teatro contemporaneo d’autore “Le ultime lune” di Furio Bordon. Il sottotitolo è “quando la felicità è nel passato” e così per il protagonista dell’opera che aspetta nella sua stanza il ritorno del figlio, che lo accompagnerà in casa di riposo. Fotografa con gli occhi la sua stanza, ascolta per l’ultima volta la sua musica dal suo stereo, parla per l’ultima volta con la sua moglie morta. Si perché lui da anni parla con sua moglie morta, ma questa sarà per lui l’ultima volta, perché decide di non portarla con sé in casa di riposo. E così prende vita una commedia poetica e toccante, intessuta anche di un pizzico d’ironia.

La data della serata di premiazione sarà comunicata nei prossimi giorni.