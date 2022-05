Savino Solution, accordo con Softlab Tech.

Softlab Tech S.p.A., società del Gruppo Softlab, attivo su scala internazionale nel settore ICT & Security Consulting, Technology Solutions e Business Advisory tramite società operative con sedi in Italia, Brasile, Spagna, annuncia di aver siglato una lettera di intenti con Spix Italia S.r.l. con sede a Potenza e Savino Solution S.r.l. con sede a Salerno per l’avvio di una collaborazione strategica nei propri settori di competenza, allo scopo di sviluppare sinergie e strategie commerciali comuni ed ampliare l’offerta commerciale.

Al centro dell’intesa c’è la volontà delle parti nel proseguire le trattative per un accordo quadro che sancisca la collaborazione nello sviluppo ed erogazione di un servizio integrato di dematerializzazione, digitalizzazione a norma di legge dei processi aziendali, digital automation trust e archiviazione e nello sviluppo progettuale/gestionale ad essi in vario modo correlato, nonché nell’ampliamento delle opportunità commerciali connesse al mondo del Paperless.

In particolare, le aziende si impegnano a coinvolgersi reciprocamente ed a costituire eventuali raggruppamenti temporanei di imprese per la partecipazione a gare pubbliche e/o private, a condividere opportunità di mercato proponendo le reciproche soluzioni e valutare congiuntamente lo sviluppo di progetti di Ricerca e Sviluppo per individuare nuovi prodotti e tecnologie.

Spazio anche al training delle risorse, con la previsione per dipendenti e collaboratori di corsi di formazione e aggiornamento che trasferiscono conoscenze, competenze, informazioni e know-how relativi ai propri prodotti e servizi.

“Fare rete e creare sinergie è tra gli obiettivi prioritari di Softlab Group”, commenta Giovanni Casto, CEO del Gruppo Softlab. “L’evoluzione del mercato spinge le aziende a creare un bagaglio comune di competenze e professionalità per essere ancora più competitive ed offrire servizi e prodotti in grado di rispondere alle richieste dei clienti e orientarli verso soluzioni sostenibili ed efficaci. Per questo siamo molto entusiasti di porre le basi per l’avvio di un percorso comune con i nostri partner”.

“Siamo molto orgogliosi che la nostra competenza e Know How specifico siano stati riconosciuti da Softlab – commenta Nicola Savino, CEO di Savino Solution Srl – Siamo certi che questa collaborazione possa portare al mondo delle PMI la consapevolezza che la digitalizzazione senza la compliance e il Digital Trust, non è sicura e soprattutto non è basata sulla certezza probatoria dei dati e dei documenti digitali. Con Softlab abbiamo iniziato un percorso di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi aziendali, che è di fatto, anche argomento del nostro Piano di Resilienza e Ripresa Digitale, detto PNRR”.

“La nostra azienda, da 40 anni, si occupa di custodire, gestire e valorizzare il patrimonio documentale e archivistico di enti pubblici e privati. La conoscenza risiede nella memoria – afferma Maurizio De Fino, CEO della SPIX Italia. In questa partnership, la nostra azienda da il suo contributo per l’offerta di nuovi metodi e modelli per la tutela del settore archivistico. Competenza, esperienza e tecnologia a servizio del futuro”.