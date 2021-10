Salerno ad impatto zero: i tragitti sui quali treni e autobus sono veloci (quasi) come gli aerei.

La sostenibilità gioca un ruolo importante nella vita quotidiana ma quando si tratta di viaggiare la velocità e la convenienza hanno spesso la precedenza. Tuttavia, un sondaggio rappresentativo di YouGov commissionato da Omio, la piattaforma di prenotazione di viaggi multimodali leader in Europa, mostra che i viaggiatori sono abbastanza disposti a scendere a compromessi e ad adattarsi a tempi di percorrenza più lunghi se questo ha un effetto positivo sull’ambiente. Omio presenta 8 percorsi basati sulle 100 rotte più popolari dentro e fuori dall’Italia, dove il treno o l’autobus impiega solo fino a 52 minuti in più per raggiungere la meta, tenendo conto del viaggio verso l’aeroporto e le stazioni ferroviarie, nonché del tempo di check-in.

Tabella: Su queste 8 rotte i passeggeri impiegano quasi 50 minuti in più in autobus e in treno, ma hanno meno impatto sull’ambiente. I risultati completi della ricerca possono essere consultati qui: https://www.omio.it/treni

Itinerari Tempo risparmiato in minuti di treno rispetto al volo Riduzione delle emissioni di anidride carbonica Roma <> Napoli 87 min 28.8 kg Salerno <> Roma 65 min 43.8 kg Bologna <> Roma 58 min 24.4 kg Roma <> Milano 17 min 81.2 kg Bari <> Roma +33 min 61.7 kg Milano <> Sanremo +43 min 46.2 kg Padova <> Roma +47 min 68.4 kg Roma <> Torino +52 min 100.6 kg

Più della metà degli italiani preferisce il treno all’aereo, anche per proteggere il clima

Il sondaggio rappresentativo di 1020 persone in Italia ha mostrato che i consumatori sono disposti a scendere a compromessi per il bene dell’ambiente quando viaggiano. Il 51% accetterebbe fino a 30 minuti di viaggio in più se questo avesse un impatto positivo sull’ambiente, mentre il 22% viaggerebbe anche fino a 60 minuti in più in cambio di un viaggio più sostenibile.

In generale, gli intervistati in Italia sono abbastanza disposti a passare al trasporto via terra. Il 45% afferma che viaggerebbe in treno invece che in aereo se la connessione fosse più veloce. Uno su due (50%) preferirebbe prendere il treno se la connessione fosse più comoda che in aereo. Anche il prezzo gioca un ruolo importante nel viaggio: il 49% preferisce il treno se il prezzo del biglietto è più economico dell’aereo.

La sostenibilità è anche una motivazione che spinge le persone a decidere di non volare – ha affermato il 45% degli intervistati. Anche la questione della sicurezza, per esempio in relazione alla pandemia di Coronavirus, convince molti (43%) a passare al treno.

Rispetto al treno, meno viaggiatori sono disposti invece a scegliere l’autobus al posto dell’aereo, eppure quasi uno su quattro (26%) preferisce l’autobus se la connessione è più veloce. Quasi altrettanti (19%) preferiscono prendere l’autobus piuttosto che l’aereo se è più sicuro.

Come il Covid-19 influenza il nostro modo di viaggiare

La pandemia di Covid-19 ha influenzato il modo di viaggiare in Europa. In Italia, quasi il 27% ha dichiarato che farà più viaggi interni e il 15% ha risposto che non viaggerà finché non sarà vaccinato. Il 18% degli intervistati ha riferito che controllerà i numeri di infezione e le restrizioni prima di viaggiare in un altro paese. Il 12% sostiene di preferire il treno rispetto a quello in aereo perché reputa il treno un mezzo più sicuro.

Per il 14%, tuttavia, la pandemia non ha avuto alcun impatto sul modo di viaggiare e il 16% vorrebbe tornare alle sue abitudini di viaggio una volta che i livelli di infezione saranno scesi.

Soprattutto il 13% dei partecipanti allo studio in Italia ha dichiarato di prendere sempre in considerazione l’ambiente quando prende decisioni di viaggio; tra i 25-34enni, la cifra è del 17%.

Negli ultimi 12 mesi il 14% degli italiani ha basato le proprie decisioni di viaggio sull’impatto del riscaldamento globale per almeno un viaggio.

Metodologia di ricerca

I dati utilizzati si basano su un sondaggio online condotto da YouGov Deutschland GmbH a cui hanno partecipato 1.020 persone tra il 29 e il 30 giugno 2021. I risultati sono stati ponderati e sono rappresentativi della popolazione dai 18 anni in su in Italia.

La classifica delle migliori tratte si basa sui 100 itinerari più popolari in treno, pullman e aereo prenotati tramite Omio nell’estate 2020 (tra il 1° giugno 2020 e il 30 settembre 2020) in Italia, Germania, Regno Unito, Spagna e Francia.

Per ognuna delle 100 tratte, i tempi totali di trasferimento sono stati confrontati con i tempi totali di viaggio in treno o in pullman. Tutti i percorsi in pullman e in treno sono stati poi classificati in base alla maggiore quantità di tempo risparmiato rispetto ai percorsi di volo.

Informazioni su Omio: Dal lancio nel 2013, Omio ha aiutato i clienti a scoprire modi diversi di viaggiare. Il rebranding come Omio ci ha permesso di andare oltre la prenotazione di viaggi, diventando un hub di viaggio onnicomprensivo, che supporta il bisogno dei nostri clienti di esplorare l’Europa, gli Stati Uniti e il Canada in treno, autobus, volo e traghetto. Da una piccola startup di poche persone, il nostro team è cresciuto fino a 300 dipendenti provenienti da più di 50 paesi che lavorano negli uffici di Berlino, Praga, Melbourne e Londra. Ci riuniamo ogni giorno per portare a compimento la nostra visione, con l’obiettivo di permettere ai clienti di intraprendere viaggi che li emozionino. Scopri di più visitando il nostro sito web o la nostra rivista di viaggi, The Window Seat.