Salernitana, sconfitta in rimonta a Spezia.

Dura solo un tempo la Salernitana sul campo dello Spezia nell’anticipo dell’ottava giornata del campionato di serie A.

La squadra di Castori era andata in vantaggio grazie a Simy che sfruttava ottimamente un assist volante di Djuric.

Nel secondo teempo però i padroni di casa liguri prendono il sopravvento e dapprima pareggiano con Strelec e poi passano in vantaggio con Kovalenko, legittimando con la prestazione il risultato conseguito.

Fabrizio Castori, allenatore della Salernitana, ai microfoni di DAZN ha analizzato la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia.

«Nel secondo tempo siamo calati, il gol del pareggio ha rivitalizzato lo Spezia. Se non l’avessi preso, loro sarebbero calati di convinzione. Noi non abbiamo avuto la scintilla. Fare un secondo tempo così non era nelle nostre intenzioni. Anche l’infortunio di Gyomber ci ha reso tutto più difficile».

«Bell’azione quella del gol di Simy. Finalmente si è sbloccato. Abbiamo creato anche belle trame di gioco».