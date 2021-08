Salernitana rimontata a Bologna.

Irriconoscibile per tutto il primo tempo, sotto due volte a inizio ripresa, il Bologna rimonta e sorpassa in due minuti tra il 30′ e il 32′ del secondo tempo: De Silvestri Arnautovic salvano i rossoblù e regalano i primi tre punti della stagione a Mihajlovic al cospetto di una Salernitana che crolla proprio quando già pregusta un ritorno da favola nella massima serie, trascinata da Bonazzoli e Mamadou Coulibaly, quest’ultimo inesauribile. Pochissime emozioni, nel primo tempo.

Il Bologna abbandona il solito atteggiamento costruttivo e spavaldo pensando alla solidità difensiva, la Salernitana si presenta al Dall’Ara con un 3-5-2 che di fatto è un 5-3-2. A scaldare il match ci pensa Bonazzoli con un piazzato dal limite, al minuto 20, che trova la deviazione di Soriano in barriera e uno Skorupski reattivo, che In tuffo sventa il primo pericolo del match. L’episodio che cambia indirizzo alla partita arriva al minuto 34′: tiro dal limite di Arnautovic, stoppato con un braccio da Strandberg, che già ammonito due minuti prima per un fallo su Orsolini rimedia il cartellino rosso. Il Bologna prova a scuotersi, con il numero 9 che serve un pallone al bacio per Dominguez, che di testa però sfiora il palo senza centrare la porta a Belec battuto.

Neppure l’intervallo scuote il Bologna, che si ripresenta come peggio non potrebbe. Al 3′, su corner della Salernitana, Soriano colpisce con una gomitata Djuric: espulsione e rigore , che Bonazzoli trasforma al 7′ dopo lungo consulto Var, per il vantaggio ospite che sciocca i padroni di casa. Mihajlovic corre ai ripari e inserisce Sansone e Vignato per gli spenti Barrow e Hickey. E’ la mossa che sveglia i padroni di casa, che al 14′ pareggiano con il colpo di testa De Silvestri su corner proprio di Sansone e pochi minuti dopo sfiorano il vantaggio con Vignato che imbecca Arnautovic. La Salernitana però colpisce proprio nel momento migliore con tocco a giro delizioso di Coulibaly.

Arnautovic pareggia al 30′ girandosi in area con sinistro chirurgico e due minuti dopo su corner di Orsolini De Silvestri irrompe segnando doppietta e vantaggio. (ANSA).