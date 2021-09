Sabato e domenica ”Festival dello Sport” organizzato al “Lido dell’Esercito” di Salerno dal “Rotaract Club Salerno Est”.

Circa cento atleti di varie associazioni sportive salernitane parteciperanno, sabato 11 e domenica 12 settembre, presso il “Lido dell’Esercito” di Via Allende, alla seconda edizione del “Festival dello Sport” organizzato dal “Rotaract Club Salerno Est”, presieduto dal giovane Mario Notaroberto, da sempre impegnato in azioni di solidarietà e anche a supportare il mondo dello sport. “In questo particolare momento che stiamo vivendo, vogliamo ripartire dallo sport” – ha spiegato il Presidente Notaroberto- “ Insieme a tutti i soci, al Consiglio Direttivo e al nostro Delegato allo Sport, Antonio Notaroberto, abbiamo voluto organizzare, anche quest’anno, due giornate dedicate a vari sport: gare di pallanuoto, nuoto, pallamano, beach soccer e beach volley. Il progetto è nato con l’obiettivo di raccogliere fondi, attraverso le quote di iscrizione delle squadre partecipanti, da donare, attraverso dei voucher, ai bambini e ragazzi provenienti da realtà disagiate del territorio che potranno così praticare gratuitamente il loro sport preferito”. Alla manifestazione hanno aderito la polisportiva “Guiscards Salerno”, la “Handball 00”, la “Pallanuoto Salerno” e il “Circolo Nautico Salerno” . Il Past President Michele Landi, ideatore del “Festival dello Sport ”, ha spiegato che tutte le gare si svolgeranno nella massima sicurezza e tranquillità: ” Sarà presente il dottor Elio Donnarumma”. Gli atleti vincitori saranno premiati con medaglie e coppe come ha spiegato il Delegato allo Sport del Club Antonio Notaroberto. Importante il supporto e il sostegno offerto dal “Reggimento Cavalleggeri Guide” di Salerno e dal “ Rotary Club Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Marilena Montera: “ Abbiamo dato il nostro sostegno all’iniziativa fornendo anche la copertura assicurativa a tutti gli atleti partecipanti alle due giornate di gare. Con la nostra Delegata Rotaract, Valentina Dell’Acqua, siamo sempre vicini alle iniziative dei nostri giovani rotariani”. A fare gli onori di casa il Consigliere Comunale Nico Mazzeo. Il Presidente Mario Notaroberto, ha anche ricordato che i soci del Club hanno iniziato una raccolta di beneficenza in favore dei rifugiati afgani accolti presso i centri di accoglienza della Regione Campania: ” I nostri soci, coordinati dalla socia aspirante Emmanuela Vastola, sono impegnati in questi giorni presso il supermercato ETE’ in via Posidonia, a Torrione, per raccogliere beni di prima necessità da inviare, grazie alla Protezione Civile, in pacchi di solidarietà”.

Aniello Palumbo