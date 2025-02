Royal Enfield svela la Shotgun 650, una vera limited edition

(Adnkronos) –

Royal Enfield ha annunciato il lancio della nuova Shotgun 650 in edizione limitata, frutto di una collaborazione esclusiva con ICON Motosports, brand iconico nel mondo dell'abbigliamento e degli accessori per motociclisti. Questo modello trae ispirazione dalla celebre custom Always Something di ICON, precedentemente esposta all’EICMA 2024

e al Motoverse 2024.

La nuova Royal Enfield Shotgun 650 rappresenta un vero tributo alla cultura custom, pensata per chi ama distinguersi. Il design esclusivo combina dettagli sportivi ed elementi premium, tra cui: • colorazione tricromatica con grafiche ispirate al mondo racing

• cerchi con finitura contrast cut oro e molle ammortizzatori blu



• sella rossa personalizzata con logo integrato

• specchietti bar-end



Grazie alla sua anima ribelle, questa moto offre un'esperienza di guida adrenalinica, pensata per chi ricerca stile, carattere e prestazioni. La collaborazione tra Royal Enfield e ICON Motosports dimostra ancora una volta l’impegno della casa motociclistica nel promuovere la comunità custom globale, celebrando al tempo stesso il suo ricco patrimonio. Per rendere questa collaborazione ancora più speciale, ogni Shotgun 650 ICON Edition verrà fornita con la giacca Slabtown Intercept RE firmata ICON. Questo capo esclusivo è realizzato in pelle scamosciata e tessuto, impreziosito da dettagli in pelle.

Adrian Sellers, Head – Custom & Motorsport di Royal Enfield, ha commentato: "La nostra collaborazione con ICON Motosports per la Shotgun 650 in edizione limitata dimostra le infinite possibilità di personalizzazione di questo modello. La 'Always Something' di ICON è un capolavoro, e siamo entusiasti di offrire alla nostra community la stessa passione e stile con questa edizione speciale."

Sarà prodotta in soli 100 esemplari e commercializzata nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Grecia, Portogallo e Repubblica

