Nissan accelera l’uso di acciaio verde per una mobilità sostenibile

Nissan Motor Co., Ltd. sta compiendo un importante passo avanti nella riduzione delle emissioni di CO2, ampliando l’utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto in Giappone. Entro l'anno fiscale 2025, la quantità di acciaio verde impiegata nei suoi impianti sarà cinque volte superiore rispetto al 2023. Questo investimento si inserisce nella strategia globale di Nissan per abbattere del 30% le emissioni di CO2 lungo l'intero ciclo di vita dei suoi veicoli entro il 2030, con l'obiettivo finale di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Un ruolo chiave in questa transizione è affidato alla scelta delle materie prime, con particolare attenzione alla decarbonizzazione dell’acciaio. Poiché l’acciaio costituisce circa il 60% del peso complessivo di un veicolo, il suo impatto ambientale è significativo. L’impiego di acciaio verde consente di ridurre drasticamente le emissioni direttamente nella fase produttiva, adottando materie prime a basso contenuto di carbonio e passando da altiforni a carbone a impianti elettrici di nuova generazione. A partire dal 2025, introdurrà anche l’acciaio NSCarbolex Neutral di Nippon Steel Corporation, l’acciaio JGreeX di JFE Steel Corporation e le soluzioni a basse emissioni di CO2 di POSCO.

Questi materiali sono prodotti con il metodo del bilancio di massa, che consente una riduzione significativa dell'impronta di carbonio. Nissan conferma così il proprio impegno per una mobilità più sostenibile, integrando materiali innovativi e strategie concrete per contribuire a un futuro più pulito, sicuro e inclusivo.

