Riprendono gli appuntamenti nell’Area Interna del Cilento del programma “TUTTI A DIETA”. Primo appuntamento giovedì 24 a Castel San Lorenzo.

Il Prossimo appuntamento rivolto alle Associazioni di categoria, agli operatori economici e della filiera agroalimentare e turistica del territorio è previsto per il 24 marzo alle ore 18.00, presso Aula Polifunzionale del Comune di Castel San Lorenza, via Vigna della Corte

“Tutti a dieta” è un progetto di governance locale multilivello, basato su un approccio di sistema integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale, gestito dallʼUOSD Promozione della Salute – ASL Salerno.

Il programma è inserito nell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Regione Campania “AREA INTERNA – CILENTO INTERNO” e punta a promuovere la salute nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado, a modificare stili di vita sedentari, lʼalimentazione inadeguata, e l’eccessivo utilizzo di internet.

Le azioni previste dal programma “Tutti a dieta” mirano a:

• promuovere la salute nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado, a modificare stili di vita sedentari, alimentazione inadeguata, eccessivo utilizzo di internet

• diffondere nelle comunità locali la cultura della sana alimentazione, valorizzando la Dieta Mediterranea, le produzioni locali, di stagione e a chilometro zero, più salubri sia sotto l’aspetto nutrizionale che sotto quello igienico-sanitario

• coltivare il senso di appartenenza al territorio e migliorare la conoscenza dei suoi valori fondamentali, soprattutto in età scolare

L’iniziativa mira a coinvolgere gli operatori economici all’interno del network in cui istituzioni, imprese, associazioni e comunità locali condividono proposte e obiettivi per la definizione di un nuovo modello di gestione territoriale che miri alla salute e al benessere attraverso l’adozione di una corretta alimentazione e un sano stile di vita.

Scopri di più sul programma “Tutti a dieta!”

www.tuttiadieta.salerno.it