Rari Nantes Salerno sconfitta all’esordio in Coppa Italia.

Prima giornata di Coppa Italia, che vedeva impegnata la Rari Nantes Salerno nello stesso girone con il Quinto Genova e i campioni d’Italia del Brescia.

L’esordio, nella gara che probabilmente avrebbe deciso il secondo posto utile per accdere alla seconda fase, è alla piscina Mompiano di Brescia contro i liguri del Quinto.

La partita è alla portata degli uomini di mister Citro, che infatti impattano bene la gara chiudendo il primo quarto in vantaggio per 4-1 grazie ai gol di Esposito, Cuccovillo, Elez e Pica.

Dopo l’incoraggiante inizio gara, arriva però il blackout nel secondo quarto, che si rivelerà poi decisivo per le sorti dell’incontro. Luongo e compagni escono dalla partita e danno campo libero al Quinto, che infligge un pesante parziale di 7-2 (per la Rari gol di Esposito e Tomasic).

Molti errori tecnici e di disattenzione da parte dei giallorossi, fanno scivolare la gara su binari favorevoli ai liguri che si impongono con lo stesso punteggio di 3-2 nel terzo e ultimi quarto dell’incontro, fissando il risultato sul 14-10 (gol giallorossi di Esposito, Luongo, Elez e Cuccovillo).

Ecco il commento amaro di mister Citro al termine della gara: “Siamo partiti bene portandoci sul 4 a 1, poi nel secondo tempo abbiamo avuto un blackout con tanti errori consecutivi, che ci sono costati un parziale di 7-2 per il Quinto. Svantaggio che non siamo riusciti più a colmare, anche avendo diverse opportunità in superiorità numerica che non abbiamo sfruttato. Non siamo ancora nella giusta condizione fisica ma questo non giustifica certe disattenzioni”

Nella proibitiva gara contro il Brescia, la Rari dovrà dunque provare a riscattare la prova offerta contro il Quinto, mettendo in acqua grinta e attenzione, a prescindere dal risultato.