Rari Nantes Salerno, sconfitta a Brescia.

Si è tenuta alla Piscina Mompiano di Brescia alle ore 15:00 del 26 marzo 2022, la gara della Campolongo Hospital Rari Nantes Nuoto Salerno contro l’AN Brescia, valida per la quinta giornata del girone scudetto del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

La gara è terminata con il risultato di 17-8 per i campioni d’Italia in carica.

Ancora assente, a causa di un infortunio, il capitano Michele Luogo. Presente invece Marko Elez, che alla vigilia della gara presentava ancora qualche risentimento dovuto all’infortunio della settimana scorsa.

Una gara partita decisamente in maniera più equilibrata rispetto alle ultime disputate dalla Rari Nantes, giocata meglio in attacco che in difesa così come sottolinea anche nelle dichiarazioni post-partita mister Matteo Citro:

“Abbiamo giocato una buona gara in fase offensiva ma dobbiamo crescere in difesa. Stiamo subendo troppi goal, sicuramente dovuti anche alla qualità delle squadre che stiamo affrontando ma spesso ci mettiamo anche del nostro con degli errori individuali che a questo livello non ti perdonano mai.”

La prossima sfida della Rari Nantes Salerno sarà sabato 2 aprile alle ore 15:00 contro il Trieste.

AN BRESCIA– RN NUOTO SALERNO 17-6 (Parziali: 4-2, 4-1, 4-3, 5-2)

TABELLINO:

AN BRESCIA: P. Tesanovic, V. Dolce, C. Presciutti 3, N. Constantin Bicari 5, D. Lazic 1, A. Balzarini 1, V. Renzuto Iodice 2, T. Gianazza 1, J. Alesiani, S. Luongo 3, E. Di Somma 1, N. Gitto, M. Gianazza, All. Bovo

RN SALERNO: S. Santini, G. Spatuazzo, U. Esposito, C. Sanges, M. Gluhaic 2, D. Gallozzi, M. Tomasic 1, N. Cuccovillo 1, M. Elez 2, G. Parrilli 1, A. Fortunato 1, D. Pica, G. Taurisano, All. Matteo Citro.