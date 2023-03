Rari Nantes, ritorno alla vittoria contro Bogliasco.

Nel turno infrasettimanale di mercoledì 29 marzo alle ore 15:00 presso la Piscina Simone Vitale torna alla vittoria La Check-Up Rari Nantes Salerno dopo 9 giornate. Termina 13-8 la ventiduesima giornata di campionato di serie A1 di pallanuoto maschile contro la Netafim Bogliasco.

Una Rari che mostra tutta la sua forza e riesce subito a guadagnare un grande margine di vantaggio, gestito benissimo dalla squadra che, ai primi segnali di rimonta nel terzo tempo ha saputo non perdere la concentrazione. Decisivi gli attaccanti più esperti.

“Una partita dove è stato fondamentale vincere. Sentiamo molto la pressione dovuta ai nostri punti ma abbiamo gestito benissimo e con questa stessa grinta dobbiamo affrontare anche i prossimi incontri.” Queste le brevi dichiarazioni dell’attaccante spagnolo Alberto Barroso Macarro.

“Era importantissimo vincere, soprattutto per il morale oltre che per la classifica. Non è stata la miglior prestazione stagionale ma era importante spezzare questo trend negativo. Alcuni risultati a sorpresa di oggi ci hanno probabilmente tolto le speranze di evitare i playout, ma noi cercheremo comunque di fare più punti possibili e vedere dove arriviamo. Ci sono state diverse indicazioni positive come la reazione della squadra in una partita che sentivano di dover vincere. Hanno saputo gestire molto bene anche dopo qualche piccolo passaggio a vuoto che ha fatto sì che il Bogliasco si portasse a -2. C’è stata inoltre una buona gestione delle superiorità numeriche e una maggiore lucidità in fase di finalizzazione. Ora ci attende la trasferta di Palermo, dall’alto quoziente di difficoltà, bisognerà andare lì a fare la partita senza pensare ad altro e consapevoli di potersi giocare le proprie chance a testa alta senza timori.” Le dichiarazioni di Mister Matteo Citro.

Prossima gara in trasferta a Palermo contro il Telimar sabato 1° aprile.

Di nuovo in casa alla Simone Vitale, sabato 8 aprile alle ore 15:00 contro la De Akker Bologna.

TABELLINO

CHECK UP RN SALERNO-NETAFIM BOGLIASCO 13-8 (2-1, 2-0, 4-4, 5-3)

Check-up RN Salerno: Vassallo, M. Luongo, Esposito 1, Sanges, Siani 1, Gallozzi 1, Tomasic, Gallo 5, Parrilli, Bertoli 3, Barroso 2, Pica, Taurisano. All. Citro

Netafim Bogliasco: Prian, Bottaro, Broggi, Gavazzi, Blanchard, Guidaldi, Mudrazija, F. Brambilla 1, Boero, N. Radojevic 3, Puccio 3, A. Canepa 1, Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Petronilli e Nicolosi

Note: usciti 3 f. M. Luongo nel III quarto, Esposito, Canepa e Brambilla nel IV.