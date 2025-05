Raggioverde e il catalogo Vivo Biosolution a Macfrut 2025

Dal 6 all’8 maggio 2025 torna a Rimini Macfrut, l’evento di riferimento per il settore ortofrutticolo internazionale. La manifestazione, giunta alla sua 42ª edizione, si svolgerà al Rimini Expo Centre e vedrà la partecipazione di oltre 1400 espositori, il 40% dei quali provenienti dall’estero, con più di 1500 buyer internazionali attesi. Un appuntamento che, anno dopo anno, si conferma vetrina globale per innovazione, scambi commerciali e sostenibilità nella filiera dell’ortofrutta.

Tra le novità più attese, The Healthy Food Show, uno spazio interamente dedicato al legame tra salute e alimentazione, che vedrà protagonisti esperti, chef e testimonial impegnati nella promozione di uno stile di vita sano attraverso il consumo di ortofrutta.

In questo contesto di innovazione e sostenibilità, anche la provincia di Salerno sarà protagonista grazie alla presenza di Raggioverde, azienda con sede nel cuore della Campania e specializzata in soluzioni avanzate per la nutrizione vegetale e il bio-controllo.

Raggioverde: l’innovazione salernitana nel cuore dell’agricoltura biologica

Raggioverde sarà presente a Macfrut 2025 con un proprio stand espositivo (n. 085 nel settore HAL SUD), dove presenterà l’intero catalogo di prodotti “Vivo Biosolution”, una linea specificamente pensata per supportare l’agricoltura biologica e sostenibile con prodotti efficaci e rispettosi dell’ambiente.

L’azienda salernitana è da anni un punto di riferimento nel panorama nazionale della nutrizione vegetale e del bio-controllo. Il suo approccio unisce conoscenze avanzate in fisiologia vegetale, ricerca sulle materie prime e sviluppo di soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche delle colture. La gamma proposta da Raggioverde comprende biostimolanti, fertilizzanti speciali e induttori di resistenza, pensati per potenziare la crescita delle piante, migliorare la qualità delle produzioni e incrementare la resa in modo sostenibile.

Soluzioni su misura che creano valore

Essere leader per Raggioverde non significa solo avere prodotti di qualità, ma offrire soluzioni reali e concrete che generano valore per gli agricoltori. La filosofia aziendale si fonda sull’idea che l’innovazione debba tradursi in vantaggi misurabili per i clienti, aiutandoli a produrre di più, con maggiore qualità, ottimizzando l’impiego delle risorse e riducendo l’impatto ambientale.

L’esperienza diretta nei campi, l’ascolto continuo delle esigenze degli operatori agricoli e la forte attenzione alla sostenibilità ambientale sono gli elementi distintivi che rendono l’azienda un’eccellenza del territorio salernitano e campano.

Un palcoscenico strategico per il biologico italiano

La partecipazione a Macfrut rappresenta per Raggioverde una grande opportunità per consolidare i rapporti con i professionisti del settore e aprire nuove collaborazioni, sia in Italia che all’estero. La presenza all’interno di una delle fiere più importanti del comparto ortofrutticolo consente infatti di valorizzare non solo il know-how aziendale, ma anche l’intero comparto agricolo salernitano, sempre più orientato verso l’agricoltura rigenerativa e sostenibile.

Lo stand Raggioverde sarà punto di incontro per agricoltori, tecnici e distributori interessati a scoprire da vicino le ultime novità della linea Vivo Biosolution, confrontarsi con gli esperti dell’azienda e approfondire le strategie più innovative per la gestione nutrizionale e fitosanitaria delle colture biologiche.

Una fiera, una visione, un futuro sostenibile

Macfrut 2025 sarà dunque anche l’occasione per parlare di futuro, ambiente e qualità alimentare. Temi centrali che Raggioverde porta avanti ogni giorno con i propri prodotti, i propri valori e il proprio impegno sul territorio. Con una visione che unisce scienza, natura e progresso, l’azienda salernitana si conferma portavoce di un’agricoltura moderna, responsabile e orientata al benessere del pianeta e delle persone.

📍 Raggioverde a Macfrut 2025

📅 Dal 6 all’8 maggio 2025

📌 Rimini Expo Centre – Stand 085, settore HAL SUD

Per maggiori informazioni —> www.raggioverdeweb.it/raggioverde-al-macfrut-2025/