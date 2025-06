Racconti d’estate, Luca Ward a Pellezzano sabato 28

Penultimo appuntamento con Racconti d’estate, il progetto culturale ideato da dLiveMedia e promosso dal Comune di Pellezzano in sinergia con Scabec e la Provincia di Salerno.

Sabato 28 giugno sarà la volta di Luca Ward, icona della voce italiana e protagonista carismatico del mondo dello spettacolo. Conosciuto per il suo timbro inconfondibile e la sua presenza magnetica, Ward racconterà le mille vite della sua carriera artistica, tra doppiaggio, teatro e televisione.

«Ward è molto più di una voce: è un artista completo, capace di emozionare e sorprendere con ogni parola. Avere lui con noi è un grande privilegio», sottolinea il direttore artistico Roberto Vargiu. Un appuntamento da non perdere per vivere la potenza evocativa della parola in tutta la sua forza.

Perché Ward non ha solo una voce: ha un’aura. Quando parla, il tempo sembra rallentare, e ogni parola pesa come una promessa. Ma Ward non è solo doppiatore: è presenza scenica allo stato puro. Sa essere magnetico, teatrale, intenso, ma anche ironico quando serve. Ha il carisma di chi ha vissuto mille vite artistiche e ha scelto di farle convivere tutte, con orgoglio e mestiere. La sua è una figura che mette insieme popolarità e spessore con una naturalezza rara.

L’appuntamento, moderato dalla giornalista Stefania Maffeo, si terrà ai Giardini pubblici di Piazza Municipio a Pellezzano alle 18. Intervengono il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra e il direttore di dLive Media Roberto Vargiu.

