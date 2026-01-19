Quando il fuoco torna ad accendersi, è la comunità intera a ritrovarsi

Mercato San Severino torna a scaldarsi di tradizione, musica e convivialità con la terza edizione di “’O Fuoco ra Tammorra”, evento che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore della comunità.

L’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio 2026, quando la città si ritroverà ancora una volta attorno al fuoco.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’associazione Marcellino Junior, in collaborazione con AQB Events, ripropone una manifestazione che affonda le sue radici nella voglia autentica di stare insieme e nella valorizzazione delle tradizioni popolari. L’iniziativa nasce nel 2024 e, fin da subito, ha raccolto una risposta entusiasta grazie alla partecipazione attiva della cittadinanza, trasformandosi progressivamente in un appuntamento sempre più atteso.

Cuore dell’evento sarà Acquarola, suggestivo borgo storico ai piedi del Monte Elia e del Parco dei Diecimari, dove protagonista assoluto sarà il fuoco, forza ambivalente, simbolo di trasformazione, purificazione e rinnovamento, ma anche passione, energia e amore, capace di distruggere e al contempo rigenerare, illuminare, unire e scaldare.

A partire dalle ore 20.00 è prevista l’accensione dei tradizionali fucaroni, che daranno ufficialmente il via alla serata e contribuiranno a creare un’atmosfera calda e coinvolgente.

A rendere l’atmosfera ancora più vibrante sarà la musica con i Kalìmma, che intorno alle ore 21.00 accenderanno gli animi con ritmi popolari lucani e campani, tra sonorità folk ed energia pura, invitando il pubblico a ballare e lasciarsi trasportare dalla forza della tradizione.

Non mancheranno le specialità culinarie locali, che faranno da cornice a un evento capace di unire sapori, suoni e memoria collettiva. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Mercato San Severino e con la collaborazione di Emergenza Pubblica Irno e della Croce Rossa Italiana, a garanzia della sicurezza e della buona organizzazione.

Un’occasione da non perdere per vivere la magia della tradizione e lasciarsi sorprendere dalla potente energia del fuoco e della musica!

