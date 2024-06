Punte sul palco per la danza di Loredana Di Filippo venerdì 28 a Siano

Un gran galà della danza, quella vera fatta di sacrificio, sudore e gioie.

Loredana Di Filippo, direttrice artistica e maestra dell’omonima accademia invita la cittadinanza alla partecipazione del gran galà – venerdì 28 giugno ore 20.30 piazza Aldo Moro Siano.

La sua scuola nata da oltre trent’anni ha lo scopo di divulgare la danza come disciplina d’arte. Radicata nel tessuto cittadino di Siano, rappresenta una vera e propria eccellenza italiana.

La serata vedrà in scena l’alternarsi, tra classico e moderno, delle numerose classi della scuola accompagnati da maestri come Luigi Ferrone – Etoile del Teatro San Carlo di Napoli, Luisa Vallozzi, Flavio De Vargas. Davide Raimondi , Daniela Capra, Pino Esposito. Durante il galà i “passi d’addio” per le maturande Ilaria Petti ed Elisa Caiazza nel balletto di alto repertorio classico e Marco Castellaneta nel balletto di modern contemporary.

L’evento sarà presentato, per il terzo anno di seguito, dalla stacanovista la Tania Navarra e Pasquale Petrosino. Presente come segno di unità culturale e di sodalizio artistico con Loredana Di Filippo anche il regista teatrale Antonello De Rosa.

Tutto pronto per una serata degna di cultura, quella cultura che passa dalla danza e arriva a noi tutti in una serata estiva, dove la collettività si ritrova per rigenerare la mente ed il cuore – “ Dio ti rispetta quando lavori ma ti ama quando danzi”.