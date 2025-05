I disegni di Irene Kowaliska prendono vita nelle sculture di Rita Cafaro

Un evento unico si terrà domenica 8 giugno ,a Salerno, presso la Chiesa di S. Apollonia con il patrocinio del Comune di Salerno ed in collaborazione con:Casa Rifugio per donne vittime di violenza “Luna Diamante”, gestita da “La Città della Luna”,“Operatori di Pace ODV”.

Arte, memoria e affetto materno,ovvero una mostra di “Casa mia, mamma mia” che prende vita grazie alla reinterpretazione tridimensionale dei dipinti dell’artista Irene Kowaliska, ad opera della scultrice Rita Cafaro, una delle scoperte più piacevoli, degli ultimi anni, nel mondo, dell’arte. I lavori si ispirano, in particolare, ai motivi decorativi del pavimento in ceramica di Villa Ricciardi a Cava de’ Tirreni, una delle testimonianze più affascinanti dell’opera di Irene Kowaliska, artista polacca naturalizzata italiana, che visse a lungo tra Vietri sul Mare e la Costiera Amalfitana. I suoi disegni vivaci e profondamente emotivi, legati al quotidiano, alla maternità e all’identità, vengono trasformati da Rita Cafaro in sculture che ne amplificano il messaggio poetico e simbolico.A rendere ancora più intensa la serata sarà la presenza straordinaria del figlio di Irene Kowaliska, Mischa Wegner, testimone diretto della vita e dell’arte della madre, che condividerà il suo ricordo personale e familiare, offrendo un ponte prezioso tra passato e presente.Saranno presenti al vernissage in programma domenica 8 giugno alle ore 19.00 ,presso la Chiesa di S. Apollonia,il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli , l’assessore all’urbanistica,al commercio ed ai lavori pubblici di Salerno ,Dario Loffredo, Raffaella Bunaudo Sovrintendente Archeologia ,Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Salerno ed Avellino,Lorenzo Santoro assessore all’urbanistica del comune di Cava de’ Tirreni, già funzionario S.A.B.A.P.,lo scrittore e sociologo Giuseppe Gargano ,i quali si confronteranno in un incontro,dedicato al lavoro di Irene Kowaliswa ed alla interpretazione artistica dei suoi lavori, espressa nelle opere scultoree di Rita Cafaro .

La moderazione dell’incontro sarà affidata allo psicologo e psicoterapeuta Paolo Landi .La mostra oltre ad avere la finalità artistica e divulgativa dell’Arte di Rita Cafaro , ha anche un risvolto meramente sociale .

Infatti l’artista porta l’Arte nel sociale con corsi e laboratori artistici ,in scuole e strutture di accoglienza ,indirizzati a donne vittime di violenza,nonché a bambini e ragazzi extracomunitari ed a ragazzi con problemi psicologici,non dimenticando gli anziani che vengono coinvolti in lavori artistici manuali .“

Come ogni artista di talento-dichiara Paolo Landi-Rita Cafaro è insofferente,non si accontenta.Le sue opere trovano ispirazione nelle sue visioni del dormiveglia ed affonda nel suo mondo onirico.Rita prefigura e sogna le sue opere che al mattino produce.Nell’attesa dei suoi sogni ed auspicando nuovi risvegli,con determinata delicatezza ci prepariamo ad accogliere nuovi stupori che si leveranno dalla sua particolarità artistica .”A rendere suggestivo il vernissage, alcuni ragazzi dell’I.C. Carducci -Trezza di Cava dè Tirreni, Francesco Fusco violino, Emanuele Fusco violoncello, Alessandro Fusco pianoforte,che si esibiranno in una performance musicale.Le foto del vernissage saranno a cura di Angelo Tortorella.Una serata speciale ,dove l’Arte si fa memoria viva, la Solidarietà incontra la passione,la musica incontra il Sogno .

