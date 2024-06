Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente, musica e danza contemporanea al Parco Archeologico di Pontecagnano

Il 28, 29 e 30 giugno 2024, si terranno presso il Parco Archeologico di Pontecagnano Faiano, sito in via Stadio, i nuovi appuntamenti della rassegna internazionale di danza contemporanea “Il Desiderio. Proiezioni tra Oriente e Occidente”.

Il progetto, con la Direzione artistica di Claudio Malangone, è finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del bando “Sostegno per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo da svolgersi negli istituti e luoghi della cultura presenti su tutto il territorio nazionale e da parte di soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della Cultura che si occupano della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale” ed è cofinanziato dal Comune di Pontecagnano Faiano, dal Comune di Padula, dalla Comunità Montana Vallo di Diano.

I temi della rassegna, “Il Desiderio” e il dialogo artistico tra Occidente e Oriente, rappresentano il fil rouge che accomuna i luoghi prescelti, custodi di testimonianze dell’interazione tra culture che attraversano lo spazio e il tempo e insieme organismi viventi capaci di stimolare conoscenza, partecipazione e connessione tra popoli. “Il Desiderio”, spinta che muove le aspirazioni di singoli e gruppi, sarà centrale nelle performances di coreografi e artisti italiani e internazionali (tra cui la Compagnia Nazionale di Danza Contemporanea della Corea del Sud ) che condurranno i visitatori in un dinamico confronto tra prospettive intime e sociali, aprendo alla contaminazione tra musei, arte e danza.

Gli appuntamenti in programma al Parco Archeologico di Pontecagnano prevedono:

– 28 giugno 2024, ore 21.30: EZ3 Association Espresso Forma in “HERES NEL NOME DEL FIGLIO” coreografia di Ezio Schiavulli, musiche eseguite dal vivo da Dario de Filippo e Donato Manco. Ingresso gratuito;

– 29 giugno 2024, ore 21.30: Lino Cannavacciuolo e Artgarage in “ENSEMBLE” coreografia di Emma Cianchi, musiche eseguite dal vivo da Lino Cannavacciuolo. Ingresso gratuito;

– 30 giugno 2024, ore 21.30: Borderlinedanza in “SACRE” coreografia di Claudio Malangone, musiche eseguite dal vivo da Simonetta Tancredi e Lucio Grimaldi. Ingresso gratuito.

Le serate al Parco Archeologico di Pontecagnano Faiano saranno precedute dalle incursioni di danza e teatro a cura di BorderLab, World Dance e Teatro Mascheranova.

“E’ con grande onore e responsabilità che ho accolto il mandato di realizzare questo importante ed articolato progetto, spalmato nell’arco di 6 mesi. Tema del progetto è Il Desiderio declinato attraverso uno spazio dinamico che è quello dello spettacolo dal vivo, con visioni ed espressioni che si compenetrano e a tratti si scontrano. Così la danza, la musica dal vivo, l’esposizione fotografica faranno emergere, a mio parere, una straordinaria sinergia tra artisti e luoghi che restituisce, nell’hinc et nunc, nuova vitalità e interesse per i protagonisti, artisti e fruitori” (C. Malangone, direttore artistico “Il Desiderio”).

“Desiderio. La parola chiave di un progetto di grande valore e suggestione che ci immerge in uno stato di piacere e di speranza. Il liet motiv del nostro operare, che si pone sempre come meta il raggiungimento di una fantasia, di un sogno, di un obiettivo che si anima dentro di noi e che trova la sua collocazione nei progetti che realizziamo. Non ultimo, questo grande contenitore di idee e di talenti, che trova nella danza il suo strumento principale ma che ruota intorno anche ad altre forme d’arte, parimenti emozionanti e belle. A nome dell’Amministrazione tutta non posso che esprimere la mia gratitudine agli attori principali di questo percorso, che ci riconduce nel mondo della grazia e dell’inclusività” (R. D’Amico, Assessora alla Cultura Comune Pontecagnano Faiano).

“La musica e la danza hanno sempre rivestito un ruolo fondamentale nel mondo antico, perché forme di espressione in grado di connettere gli uomini con le divinità e la natura. Al Parco archeologico di Pontecagnano si rinnova il connubio fra archeologia, danza, musica e natura” (S. De Caro, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Gli Etruschi di Frontiera).

In collaborazione con Legambiente Pontecagnano “Circolo Occhiverdi”.

Per informazioni contattare la segreteria organizzativa della rassegna “Il Desiderio” al numero 3280086002 .

La rassegna proseguirà a Pontecagnano Faiano secondo il seguente calendario:

– 4 agosto 2024, ore 19.30: Mandala Dance Company BALANCIER coreografia di Paola Soressa | Borderlinedanza in “MUSIC IN BETWEEN” coreografia di G. Prevazi. Ingresso gratuito;

– 28 settembre 2024, ore 19.30: Padova Danza in “IL CANTO DI ORFEO” coreografia di Adriana Cristiano | Patschaporn Distakup in “TRACING-CARRYNG-FADING” | Ingresso a 1 euro ;

– 20 ottobre 2024, ore 19.30: Miki Matsuse in “LA VIE D’UN ARTIST: OMAGGIO A MISHA VAN HOECKE” | Ingresso gratuito.