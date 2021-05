Pulled Pork, il maiale sfilacciato protagonista di Grigliate Urbane.

Grigliate Urbane, scocca l’ora del pulled pork. Stasera, lunedì 31 maggio, alle ore 21 su canale YouTube “Sud Urban Grill” si sperimenta la preparazione e cottura del piatto statunitense originario della Carolina del Nord. Dodicesima puntata per il format ideato dai griller amatoriali, Massimo e Michela, ed Alfonso Maria Tartarone.

In un appartamento in pieno centro città a Salerno, utilizzando un particolare dispositivo progettato e realizzato proprio dai due griller amatoriali chiamato barbecue urbano, a farvi compagnia compagnia i partner Venequ ed Antiche Carbonaie. L’azienda di Padova è specializzata nella progettazione e produzione di salse gourmet e miscele di spezie per il mondo barbecue.

I maestri carbonai rappresentano l’ultima produzione artigianale in pianta stabile di carbone vegetale nel centro della Calabria, intorno ai boschi della cittadina di Serra San Bruno. In studio ed in cucina, a distanza e nel rispetto delle normative anti covid, ci saranno Alfonso Maria Tartarone, Massimo e Michela, soci dell’Associazione Italiana Cuochi Amatoriali e Professionisti (AICAP) e la voce narrante Nadia D’Amico. Il format “Grigliate urbane” sarà disponibile anche su www.grigliateurbane.it, 87 Tv sul digitale terrestre in regione Campania, in streaming sul sito www.87tv.it (dal lunedì al sabato ore 12, luned’ e martedì ore 20, mercoledì ore 20.30, giovedì e venerdì ore 19.30, sabato ore 20) ed i canali social instagram e facebook, legati a i Sud Urban Grill ed Alfonso Maria Tartarone, a partire dal giorno successivo alla messa in onda.