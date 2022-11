Provincia, Alfieri è il nuovo presidente.

Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, è il nuovo presidente della Provincia di Salerno, con 58.654 voti ponderati (69,94%) ha battuto la candidata Sonia Alfano che ha ottenuto 25.214 voti ponderati (30,06%).

Alla chiusura dei seggi alle ore 20 il numero di votanti è stato pari a 1633 su 2045 corrispondente al 79,85% degli aventi diritto. Subito dopo, il neo eletto Franco Alfieri è stato ufficialmente proclamato nuovo presidente della Provincia di Salerno, con una breve cerimonia tenutasi a palazzo Sant’Agostino, nel salone Bottiglieri. Alfieri, 58 anni, sindaco di Capaccio Paestum dal 2019, succede a Michele Strianese presidente uscente e sindaco di San Valentino Torio.

Le prime parole di Alfieri da presidente della Provincia: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale e il mio pensiero in questo momento va ai comuni di Agropoli e Castellabate, che sono in ginocchio colpiti in questi giorni dal mal tempo. Ovviamente c’è tanto da lavorare, insieme ai Consiglieri provinciali faremo squadra, ci rimbocchiamo le maniche nel solco della continuità. Riprendiamo dai risultati ottenuti in questi anni da Strianese e proseguiamo. Ma intanto uno dei miei impegni prioritari sarà sostenere la battaglia di Vincenzo de Luca per contrastare l’autonomia differenziata a difesa del nostro Sud e dei nostri territori.”