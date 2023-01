Progetto “Link – Connettiamo i giovani al futuro” del Comune di Salerno, domande fino al 30.

Pubblicata la determina n. 125 del 18/01/2023 con la quale si dà avvio ad una procedura di selezione di partner che intendano realizzare con il Comune di Salerno – Settore Politiche Sociali una procedura di coprogettazione avente ad oggetto lo sviluppo di progettualità innovative dedicate ad interventi mirati rivolti ai giovani in condizione NEET (Not in Employment, Education or Training), ovvero giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o formazione, nell’ambito dell’avviso pubblico ANCI adottato d’intesa con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale a valere sul Fondo per le Politiche giovanili”– anni 2020-2021.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 30/01/2023 alle ore 12.00 esclusivamente attraverso consegna a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.salerno.it utilizzando esclusivamente i modelli allegati.

Allegati