Premio Marcello Torre, sabato 11 a Pagani la 41a Edizione.

Nel quarantunesimo anniversario del barbaro assassinio, per mano della camorra, dell’avvocato e Sindaco di Pagani Marcello Torre, torna l’annuale appuntamento dedicato alla sua memoria.



L’ 11 dicembre 2021 si terranno infatti le celebrazioni del Premio Nazionale per l’Impegno Civile “Marcello Torre”, fondato nel 1982 e giunto dunque alla sua trentanovesima edizione.

Un programma che, come sempre, prova a coniugare il valore sacro della memoria delle vittime innocenti delle mafie con l’impegno civile.



Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10.00 presso la Chiesa di San Sisto II in Barbazzano, dove sarà celebrata una Santa Messa presieduta da don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, e concelebrata dal Parroco don Giuseppe Pironti.



Alle ore 12.00 avrà luogo invece, in via Perone, la deposizione dei fiori sul luogo del tragico assassinio del Sindaco. A deporre i fiori ai piedi della lapide in memoria di Marcello Torre sarà il Presidente della Camera dei Deputati, l’Onorevole Roberto Fico, che ha scelto di presenziare alla cerimonia.



Infine, alle ore 18.00, nella Pinacoteca dell’Auditorium Sant’Alfonso, la Cerimonia di

Conferimento del Premio, quest’anno assegnato al giornalista e conduttore di Piazza

Pulita Corrado Formigli.



Dopo i saluti istituzionali, Formigli parteciperà, con lo storico e saggista Isaia Sales, a un dialogo sul tema Resistenze, resilienze, ripartenze. Le sfide del Paese dopo la pandemia, tra rischi per la democrazia e interessi criminali.



L’edizione 2021 del Premio, come sempre promosso dal Presidio di Libera a Pagani “Antonio Esposito Ferraioli” e dall’ Associazione Marcello Torre, sarà dedicata alla memoria di Lucia De Palma, vedova del compianto Sindaco e pioniera del movimento anticamorra, recentemente scomparsa.