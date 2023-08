Premio Fabula, arriva Paolo Conticini a Bellizzi

«Mi occorrono energie per affrontare nuovi sogni», scrive Paolo Conticini sulla sua pagina Instagram. Una presentazione concisa di sé che sembra riconoscere nel Premio Fabula l’incastro perfetto. Sarà per questo che, dopo il primo incontro con dreamers a luglio, l’attore ha deciso di tornare a Bellizzi.



Martedì 29 agosto, sarà proprio Paolo Conticini il big al centro della seconda giornata della 13esima edizione dell’iniziativa culturale (“Supereroi” il tema di quest’anno) in programma fino a sabato 2 settembre. Ecco il programma del giorno 2.

I LABORATORI Si comincia alle 16, appuntamento in Aula Consiliare con i creativi più grandi, maglie verdi. Per loro il laboratorio “Scrivimi una canzone”, le parole e la musica con Piervito Grisù.

GLI INCONTRI Alle 17 ci si sposta in Arena Troisi (Via Nino Bixio, 9) per incontrare una giovane amica del Premio. I ragazzi si ritroveranno di fronte un ex “affabulatrice”, un tempo seduta sulle gradinate dell’arena con i suoi coetanei, oggi giovane autrice del suo primo romanzo. In poltrona ci sarà Martina Venosa, 17 anni di Battipaglia, che presenta il libro “Ancora una notte con te”. Ha partecipato al Fabula per tre anni: amante della lettura, ha iniziato a scrivere durante la pandemia e finalmente quest’anno la casa editrice Albatros Il filo ha pubblicato il suo primo romanzo. Alle 17.30 la staffetta degli incontri prosegue con la Dottoressa Mariella Zambrano, Magistrato e Presidente dell’ANM di Salerno. Alle 18.15 tocca allo sceneggiatore e regista Manlio Castagna, che presenta il suo nuovo libro.

PAOLO CONTICINI Alle 19, i ragazzi incontrano Paolo Conticini. L’attore sarà anche sul palco di Piazza del Popolo, alle 20.30, per ricevere il Premio e ascoltare alcune delle favole scritte dai giovani partecipanti (conduce Concita De Luca, con il contributo autoriale di Ivano Montano). «Questa manifestazione ha un appeal profondo, esserne ospite è un piacere. È la scuola dei sogni, bellissimo e perfettamente calzante con la mia persona. La mia vita è una favola, ho realizzato tanti desideri che custodivo da bambino e resto un sognatore incallito. Non voglio smettere di pensare che domani non ci sia una nuova favola», anticipa l’attore.

GLI ALTRI OSPITI Mercoledì 30 è la volta di Pierluigi Pardo, telecronista dei principali incontri di Serie A e voce ufficiale (dal 2014) del videogioco Fifa. Giovedì 31 agosto sarà la volta dell’ospite scelto dai ragazzi di Fabula: Alfa, in cima a tutte le classifiche con la sua “Bellissimissima”. Venerdì 1 settembre un’altra grande occasione di crescita per i creativi del Premio che incontreranno Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, in prima linea contro la ‘Ndrangheta. Sabato 2 settembre grande chiusura con Giampaolo Morelli, il mitico ispettore Coliandro, la serie cult dei Manetti Bros, e Giancarlo Giannini, attore tra i più famosi del cinema italiano, doppiatore e regista.

Fabula, l’iniziativa culturale nata nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, è realizzato con il patrocinio del Comitato Paralimpico Campania e il Comune di Bellizzi.

Tutte le info al sito www.premiofabula.it