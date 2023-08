Fatima Sarnicola: la bimba che con la sua storia è diventata un modello di donna da seguire

Fatima Sarnicola ormai donna abita ad Agropoli in provincia di Salerno, ha una storia veramente particolare da raccontare.

Si tratta della storia della sua adozione, in cui ripercorre quei momenti trascorsi mostrando com’era la sua vita in Lituania. Erano più i giorni bui e incerti dove la speranza vacillava, che il giorno in cui le cose potessero cambiare in meglio.

Nell’orfanotrofio veniva maltrattata e anche la sua famiglia biologica era cattiva con lei.

Una bambina di solo 5 anni a cui invece di crescere come tutti i bambini giocando, nutrendola di affetto e lasciandola nella spensieratezza più assoluta hanno dato delle armi in mano incitandola a sparare e come se non bastasse fu anche vittima di violenza sessuale.

Fatima, anche se è stata segnata nel tempo, ha trovato la forza e la volontà nel raccontare i dettagli scabrosi e pesanti del suo passato facendo diventare luogo comune i vari social network.

Su TikTok, piattaforma social media la bellissima Fatima è riuscita a carpire l’interesse di tantissime persone, arrivando in questi ultimi giorni a 100000 followers, ha proposto ai suoi seguaci la creazione di un gruppo Telegram su cui parlare liberamente ognuno della propria storia di adozione, l’esito ha avuto subito riscontro positivo e dai 10 iscritti di gennaio 2023 in 2 mesi sono divenuti 100.

Quindi, alla luce di tale riscontro ha aperto un podcast disponibile sulle varie piattaforme Spotify, Amazon music e Apple music dove in ogni puntata ha cercato di dare spazio a un suo coetaneo.

Grazie a questa splendida iniziativa un giovane è riuscito ad entrare in contatto con i suoi fratelli e con suo padre biologico.

Dopo tante sofferenze, la vita di Fatima a 8 anni ha una svolta decisiva.

Una coppia di italiani ha avuto volontà ferma di adottarla, lei ancora stupita da quella notizia non credeva che qualcuno s’ interessasse di lei.

Fatima e la sua sorellina di appena 2 anni arrivano definitivamente in Italia nel 2006.

Per le due bambine è stata una gioia grandissima, potendo avere una famiglia che si prendesse cura di loro. In Lituania invece sono rimasti altri fratelli mentre una sorella è a Los Angeles ed è ancora in contatto con lei.

Fatima attualmente è in procinto di laurearsi in scienze biologiche e progetta di poter lavorare nel campo della ricerca, magari in un team che studia strumenti di lotta ai tumori.

Sensibile e molto grata per quanto le è successo, Fatima guarda ai suoi genitori adottivi come colonne e guida e studiando pensa: non tutto il male vien per nuocere anzi ti rende determinata.

Ierace Giuseppe