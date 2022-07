Premio Charlot, la serata di Sandro Deidda.

Un tuffo nel passato ascoltando quelle sigle che hanno fatto la storia della televisione italiana. Una serata di grandi emozioni quella offerta ieri (21 luglio) all’Arena del Mare nell’ambito della XXXIV edizione del Premio Charlot da Sandro Deidda al sax e clarinetto e dai Tv Project, ovvero Gian Pio Vetromile al pianoforte e tastiere, Angelo Carpentieri alla chitarra elettrica, Paolo Pelella al basso elettrico e Giampiero Virtuoso alla batteria. Deidda e i suoi hanno fatto ascoltare musiche che tutti conosciamo perché abbinate a programmi televisivi e spot pubblicitari indimenticabili. La televisione, prima degli odierni mass media, ha contribuito a creare un gusto musicale popolare, spesso standardizzato, eppure proteso a diffondere contenuti di livello medio-elevato. E così la singolare serata, ha visto il gruppo eseguire brani come Gamma (Riz Ortolani), passando per Dov’è Anna (Stelvio Cipriani); Jazz band (Henghel Gualdi); Starsky and Hutch (James Taylor Quartet); Attenti a quei due (John Barry); Arsenio Lupin (Jean Pierre Bourtayre); Nata libera (John Barry); Sazio 1999 (Barry Gray); Sonatina su tasti neri (Pippo Caruso); 90° Minuto (Jack Trombey); La Cittadella (Riz Ortolani); E le stelle stanno a guardare (Riz Ortolani); Ritratto di donna velata (Berto Pisano); The Groove (Rodney Franklin); Carosello medley 1: Martini/ Fernet Branca/Birra Peroni/ Vecchia Romagna.

Archiviata dunque anche la terza serata di spettacoli all’Arena del Mare, mentre il patron, ideatore e direttore artistico Claudio Tortora , annuncia un altro ospite per la serata del 29 luglio, quella dedicata a Papa Francesco. Si tratta di Amara , cantautrice nota per la sua partecipazione alla quinta edizione di “Amici di Maria De Filippi”, ha partecipato alle edizioni 2008 e 2009 del concorso SanremoLab e 2010 e 2011 di Area Sanremo, classificandosi sempre tra gli otto vincitori della manifestazione.