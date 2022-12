Ponte Salerno – Dubai a cura del Comitec.

Si è tenuto presso l’Academic City di Dubai negli Emirati Arabi Uniti l’incontro tra il Presidente del Comitec, P. Angelo Cicalese, e Denis Ravizza con Tamara Hostal, punte di diamante del mondo del fashion saudita e ceo dell’Esmod Dubai – The French Fashion Institute, authority in fashion education e l’unica scuola completamente dedicata alla moda nel Medio Oriente.

Cicalese insieme ad Adriano Guzzino, Export Manager di Eurofinance, società salernitana operativa su scala nazionale e leader in finanza agevolata sin dal 1960, sono stati ospiti all’ Esmod Dubai, per l’avvio di nuove importanti partnership e il rilancio di collaborazioni già consolidate nel 𝙨𝙚𝙩𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙛𝙖𝙨𝙝𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚.

Il COMITEC nasce dall’esigenza di tutelare e difendere i diritti dell’imprenditoria in sede istituzionale ovvero presso il Governo, il Parlamento e le Istituzioni Ministeriali Centrali in relazione alle più importanti e diffuse forme di agevolazione finanziaria. Nel 2020 propone il Piano di Sviluppo Territoriale Diretto, progetto finalizzato alla valorizzazione dei territori italiani e all’implementazione della loro economia attraverso il rilancio dell’eccellenze del Made in Italy nel mondo.