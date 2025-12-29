Polla, medico aggredito al Pronto Soccorso

Negli ultimi giorni si è verificato un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario del Pronto soccorso di Polla, dove un medico è stato aggredito mentre era regolarmente in servizio da un giovane in evidente stato di ebbrezza. Un fatto che riporta con forza al centro dell’attenzione il tema della sicurezza negli ospedali e della tutela di chi ogni giorno si prende cura dei cittadini.

Sull’accaduto interviene Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, che esprime solidarietà e vicinanza al personale coinvolto.

«Siamo profondamente vicini al medico aggredito e a tutti gli operatori del Pronto Soccorso di Polla. Si tratta di un episodio inaccettabile che condanniamo con la massima fermezza. Nessuna forma di violenza può essere giustificata, soprattutto nei confronti di chi lavora per salvare vite umane».

Anche il segretario aziendale della Fials provinciale per il presidio ospedaliero di Polla, Enzo Garone, sottolinea come il personale sanitario operi quotidianamente in condizioni spesso difficili.

«Medici, infermieri e operatori sanitari svolgono il loro lavoro con dedizione, professionalità e senso del dovere. Non è tollerabile che, oltre allo stress e alle responsabilità del servizio, debbano anche temere per la propria incolumità».

Infine, gli Rsu della Fials provinciale, Saverio Carimando, Mario Marmo, Giuseppe Forlano, Francesco Amabile e Angela Di Bella, richiamano poi l’importanza delle misure recentemente introdotte per contrastare le aggressioni. «Le nuove disposizioni rafforzano la tutela del personale sanitario e rappresentano un segnale importante, ma è fondamentale che vengano applicate con rigore. La prevenzione e la presenza costante delle forze dell’ordine nei momenti di maggiore criticità sono elementi decisivi».

Infine, Lopopolo ribadisce l’impegno del sindacato sul fronte della sicurezza. «Continueremo a sostenere ogni iniziativa utile a garantire ambienti di lavoro sicuri e condizioni dignitose per chi opera negli ospedali. Chi cura deve essere protetto, sempre. È un principio che non può essere messo in discussione».

Mi piace: Mi piace Caricamento...