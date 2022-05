”Percorsi nel Gusto: from Ancel Keys, with love”, Prima Conferenza Esperienziale sulla Dieta Mediterranea a Pioppi.

Il Museo Vivente della Dieta Mediterranea di Pioppi, in partnership con Mediterranean Diet Roundtable, Fondazione Ebris – European Biomedical Research Institute di Salerno e Approdo di Ulisse Flag, organizza ”Percorsi nel Gusto: from Ancel Keys, with love” una Tavola Rotonda sulla Dieta Mediterranea Prima Conferenza Esperienziale sulla Dieta Mediterranea, in cui si collegheranno scienziati, intellettuali, leader e influencer dell’industria alimentare.

L’evento, si svolgerà il 6 Maggio a Pioppi (comune di Pollica) dalle 15,30 presso Palazzo Vinciprova, sede del museo. Il meeting rientra nel Programma Operativo del Feamp Italia 2014-2020 – Fondo europeo per gli Affari Marittimi e vede il patrocinio di Unione Europea, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Regione Campania, Comune di Pioppi, Comune di Cetara, Comune di Salerno, Ordine dei Tecnologi Alimentari Campania e Lazio, in collaborazione con il Consorzio Mozzarella di Bufala Campana e Incibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica.

Interverranno

Stefano Pisani, Sindaco di Pollica: saluti istituzionali

Valerio Calabrese, Direttore del Museo Vivente della Dieta Mediterranea: “Ancel Keys e Pioppi, dove tutto è nato”.

Lauren Flechtner, MD, MPH (Harvard): “Banco Alimentare, Insicurezza Alimentare e Dieta Mediterranea. Come la Dieta Povera dovrebbe prevalere nei modelli alimentari in America”.

Gerardo Botti, Sindaco di Sessa Cilento, Primario Emerito Istituto Nazionale Tumori IRCCS G.Pascale, Napoli: “I benefici della Dieta Mediterranea nella prevenzione dei tumori”.

Dean Karalis, Thomas Jefferson University Hospital: “ Sfide e opportunità nella prevenzione delle malattie cardiovascolari: un focus sullo stile di vita”.

Tavola Rotonda: “Modelli americani di nutrizione: scuole primarie, college, luoghi di lavoro e assistenza sanitaria. Un confronto con i principali operatori americani”: Raft Taherian (Yole), Amanda Goldman (Gordon Food Service), Joy Jones (Leve/Up Marketing), and

Chef Marisa Iocco.

Moderato da Daniela Puglielli, MDR® founder.

Al termine, gli ospiti del convegno potranno incontrare alcune aziende alcuni produttori di eccellenza del territorio, all’interno di un piccolo convivio mediterraneo, a cui saranno presenti le aziende Alici di Menaica di Donatella Marino, Caseificio Chirico, Terra Cilenti, Santomiele e il ristorante A Casa di Delia.

La Dieta Mediterranea è un modello alimentare riconosciuto dalla comunità scientifica mondiale per il suo ruolo centrale nella riduzione dell’incidenza di malattie cardiovascolari, tumori e altre gravi patologie infiammatorie. Questa tavola rotonda sarà un’esperienza immersiva che renderà protagonisti gli ingredienti iconici, le dinamiche e i benefici per la salute, l’ambiente, la cultura, la società, l’economia della Dieta Mediterranea.