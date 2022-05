Un viaggio nella Salerno degli anni ’90, il libro di Alfonso Angrisani.

Un viaggio nella Salerno degli anni ’90 è il libro di Alfonso Angrisani con la prefazione di Stefano Pignataro, che è disponibile gratuitamente con l’edizione digitale del Quotidiano Le Cronache del 1 Maggio 2022.

Il racconto mette al centro la storia di due ragazzi innamorati, Matteo e Anna, attraverso riferimenti di un’epoca che non c’è più, segnata da cambiamenti repentini.

Il libro rivive attraverso tutte le sfaccettature, soprattutto storiche e culturali, tra trasmissioni televisive, ristoranti, strade cittadine e molto altro,da rimembrare per chi ha vissuto quell’epoca.

L’autore con estrema cura, riesce a descrive bene la Processione di San Matteo, i ristoranti della zona orientale, i locali del Centro, le spiagge della costiera Amalfitana, il Corso Vittorio Emanuele con le cupole e cinema, si parla anche degli avvenimenti storici che hanno caratterizzato l’ultimo decennio del secolo breve .

Trapelano ricordi e anche nostalgie di un periodo semplice ma ricco interiormente. Salerno appare bellissima e descritta conpassione, affetto puro; ogni lettore avrà desiderio di visitarla.

Il linguaggio è semplice e la divisione in capitoli fa scorrere bene, la lettura appare piacevole.

Dopo un lungo flashback che raccoglie tutto il testo, sul finale, Matteo e Anna,senza che il lettore sappia come si siano svolti i fatti della loro vita, si ritrovano dopo molti anni e sembra che il loro amore non sia mai appassito, pronti a rimettersi in gioco nel loro sentimento.

Gli interessati possono scaricare gratuitamente la copia con il https://www.cronachesalerno.it/digitale/ ( edizione 1Maggio 2022)