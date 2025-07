Peeling chimico in estate: mito o realtà? L’intervista alla dermatologa Alessia Maiorino

La dott.ssa Alessia Maiorino, dermatologa con studio a Salerno, è specializzata in Dermatologia e Venereologia. Laureata in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, si occupa da anni di diagnosi, prevenzione e cura delle principali patologie cutanee, oltre a trattamenti di medicina estetica e chirurgia dermatologica. Con un approccio sempre aggiornato e personalizzato, accompagna i suoi pazienti nel percorso verso una pelle sana, luminosa e curata.

In estate si può fare il peeling chimico o è meglio evitarlo? È uno dei quesiti più diffusi tra chi desidera migliorare la texture della pelle senza rinunciare alla stagione del sole.

Per fare chiarezza abbiamo intervistato la dott.ssa Alessia Maiorino, che ci aiuta a sfatare falsi miti e ad approfondire rischi, benefici e accorgimenti del peeling chimico nella stagione estiva.

M.C.: Dottoressa Maiorino, cominciamo dall’inizio: cos’è esattamente il peeling chimico?

Il peeling chimico è un trattamento dermatologico che consiste nell’applicazione di specifiche sostanze acide sulla pelle, con l’obiettivo di esfoliare gli strati più superficiali o, a seconda del tipo di peeling, anche quelli più profondi. Questo processo stimola il rinnovamento cellulare e migliora l’aspetto della cute, riducendo imperfezioni, discromie, rughe sottili, pori dilatati, acne e cicatrici superficiali.

M.C.: Quali sono i falsi miti legati al peeling in estate?

Uno dei principali falsi miti è che il peeling chimico sia vietato d’estate. In realtà, non è il trattamento in sé a essere dannoso, ma l’esposizione scorretta al sole subito dopo il trattamento. Esistono peeling più delicati, adatti anche ai mesi estivi, purché vengano eseguiti da un professionista esperto e seguiti da una corretta fotoprotezione. Il problema non è il calendario, ma l’uso scorretto del trattamento.

M.C.: Quindi il peeling chimico si può fare anche in estate?

Sì, si può fare, ma con le dovute accortezze. In estate prediligo peeling superficiali e formulazioni più soft, come quelli a base di acido mandelico o acido lattico, che sono ben tollerati anche dalle pelli sensibili e non fotosensibilizzano eccessivamente. Evito invece peeling medi o profondi, come quelli a base di TCA ad alte concentrazioni, che richiedono una lunga convalescenza e un’esposizione solare pari a zero.

M.C.: Quali vantaggi può offrire un peeling estivo?

Un peeling leggero può essere molto utile per chi soffre di pelle spenta, impura, o con pori dilatati, problemi spesso accentuati dal caldo, dall’umidità e dall’uso prolungato di creme solari. Inoltre, il trattamento favorisce una migliore penetrazione dei cosmetici, aiutando a mantenere la pelle più fresca, idratata e luminosa anche con temperature elevate.

M.C.: Quali precauzioni bisogna adottare?

Innanzitutto, evitare l’esposizione diretta al sole per almeno 5-7 giorni dopo il trattamento e utilizzare una protezione solare molto alta (SPF 50+) anche se si sta in città. Inoltre, è fondamentale non sottoporsi a peeling chimico poco prima di partire per il mare. In studio valuto sempre il fototipo, lo stato della pelle e le abitudini del paziente prima di proporre un trattamento durante i mesi estivi.

M.C.: Ci sono soggetti per cui è particolarmente indicato il peeling in estate?

Sì, ad esempio chi ha la pelle grassa o acneica, che tende a peggiorare in estate a causa della maggiore produzione di sebo. In questi casi, un peeling leggero può aiutare a controllare l’eccesso di untuosità e prevenire la formazione di nuove lesioni. Ovviamente, anche qui serve un piano personalizzato e un’attenta valutazione dermatologica.

M.C.: Per concludere, un consiglio per chi desidera sottoporsi a un peeling nei mesi estivi?

Affidarsi sempre a un dermatologo esperto, evitare il fai-da-te e soprattutto seguire con scrupolo le indicazioni post-trattamento. Il peeling chimico è uno strumento efficace e sicuro anche in estate, se utilizzato nel modo corretto. La salute e la bellezza della pelle non vanno mai in vacanza!

Per maggiori informazioni:

Studio dermatologico dottoressa Alessia Maiorino

Via Vincenzo Schiavo 7 – 84128 – Salerno (SA)

📱+39.3513623663 (anche WhatsApp)

🌐 Scopri di più: www.alessiamaiorino.com

