Palucart: l’e-Commerce del Sud che spopola su Amazon.

Con oltre 21.800 feedback su Amazon (98% positivi) e un volume di vendite pari a 35.000 ordini in media al mese, Palucart è ormai un e-Commerce tra i più amati del Sud Italia.

Oggi stabilmente presente tra i primi 15 top Amazon seller italiani, nasce nel 2009 dall’intuizione di due imprenditori del Sud – Luigi Falco e Patrizio Loria – che hanno messo insieme competenze e risorse per produrre, grazie al know-how e all’esperienza maturata, un marchio di forniture che dal settore Ho.Re.Ca., in oltre 10 anni di esperienza, si è esteso a tante altre categorie merceologiche.

Inoltre, grazie alla collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company, negli ultimi anni sono state messe in campo massicce campagne d’investimenti, con 70.000 euro al mese allocati su Amazon Ads e una spesa media di 5.500 euro al mese per Google Ads e Facebook Ads. Il risultato è strabiliante: oltre 22.000 visite medie mensili sul sito web, 20.000 utenti registrati, e circa 1.500 ordini ogni mese provenienti solo dall’e-Commerce (raggiungibile al link www.palucart.it), oltre alla ricca vetrina su Amazon (www.amazon.it/Palucart/s?k=Palucart).

La forza del marchio è la sua trasversalità: dalle forniture per ufficio ai must-have per la pulizia della casa, fino agli iconici bicchierini biodegradabili che, insieme ad altri prodotti bio, sono l’orgoglio dell’azienda localizzata a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, con un polo di stoccaggio che riveste una superficie di circa 10.000 mq.

Grazie a questa sua localizzazione in punto strategico del territorio, l’azienda rifornisce moltissime attività commerciali, offrendo affidabilità, professionalità e rapidità nelle forniture. E non finisce qui, poiché da quest’anno, nell’ottica di una crescita continua e costante, Palucart ha già in previsione una serie di attività mirate, tra cui il lancio di una vera e propria campagna di affiliazione per i reseller interessati a vendere attraverso i suoi canali ufficiali. Un altro tassello che si aggiunge al già ampio mosaico di successi, che fanno di questo marchio uno dei più conosciuti e apprezzati del Sud Italia.