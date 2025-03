Pagliarone sotto assedio dei ladri, il grido d’allarme dei cittadini

Pagliarone terra di nessuno. Il quartiere a ridosso dell’Aeroporto di Salerno, tra i Comuni di Montecorvino Pugliano e Pontecagnano Faiano, è di fatto sotto assedio per via di una serie di furti in abitazioni. Un’emergenza scoppiata nel 2024 e diventata del tutto insostenibile nei primi mesi del 2025. In particolare, adesso, i furti si concentrano nel nuovo parco di viale Stella Maris. Di seguito una lettera aperta alle istituzioni e alle forze dell’ordine, inviata alle redazioni dai cittadini della zona.

“Scriviamo per denunciare una grave situazione di insicurezza che sta interessando la zona Pagliarone di Montecorvino Pugliano, con particolare riferimento a Viale Stella Maris, un’area di nuova costruzione che sta vivendo un’emergenza criminalità di proporzioni allarmanti.

I Fatti

Nei soli primi mesi del 2025, questa strada sta subendo un’ondata di furti senza precedenti:

– Nell’arco di meno di due mesi, ben 4 appartamenti nel nuovo Parco recentemente aperto, sono stati rapinati;

– Sempre nello stesso periodo, tra gennaio e marzo 2025, si contano altri 6-7 furti nelle abitazioni della medesima zona in appartamenti già insistenti sul luogo da alcuni anni.

– Episodi simili si sono verificati per tutto il 2024, denunciati alle Forze dell’Ordine e alle istituzioni.

L’Appello

Chiediamo con urgenza:

– Un immediato intervento delle forze dell’ordine;

– Un potenziamento dei servizi di sorveglianza;

– Un’indagine approfondita sulle cause di questa recrudescenza criminale.

Nonostante le numerose segnalazioni inviate nel tempo, non è stato ancora adottato alcun provvedimento concreto. Il senso di abbandono e insicurezza sta diventando insostenibile per i residenti.

Richiesta di Intervento

Rivolgiamo un appello pressante al Sindaco e all’intera Amministrazione Comunale:

– Attivare immediatamente presidi di sicurezza;

– Avviare l’installazione di telecamere come deterrente, per le quali dovrebbero essere già dispinibili dei fondi;

– Prevedere misure di prevenzione per proteggere i cittadini;

– Un incontro pubblico con il sindaco, nel quale discutere della situazione”.