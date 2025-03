Antonio Giacomini eletto vicepresidente della Sezione Ict dell’Unione Industriali Napoli

Antonio Giacomini, Ceo di Innovaway, il Gruppo che aiuta le organizzazioni a migliorare il proprio business a livello globale grazie alle opportunità offerte dall’evoluzione digitale, è stato eletto vicepresidente della Sezione Ict dell’Unione Industriali Napoli per il biennio 2025-2027. A comporre il team, sotto la presidenza di Francesco D’Angelo ed insieme ai vicepresidenti Giacomini e Massimo Zaffiro, saranno i consiglieri Umberto Caccioppoli, Umberto Daniele, Marco De Angelis, Valentina De Ponte, Giuseppe Lieto, Mariano Maraniello, Sergio Nicodemo, Antonio Palumbo, Alessandro Pane, Marco Utili. La Sezione ICT dell’Unione Industriali di Napoli rappresenta un punto di riferimento per le aziende tecnologiche del territorio, proponendosi di creare sinergie, promuovere formazione e incentivare l’adozione di soluzioni innovative in tutti i settori produttivi. Una mission che da sempre rappresenta il core business di Innovaway, Gruppo all’avanguardia nell’innovazione digitale con quartier generale a Napoli e 10 sedi distribuite a livello globale, più di 300 clienti e partner nel mondo, oltre mille dipendenti e un fatturato che lo scorso anno ha superato i 60 milioni di euro. “Le imprese Ict del territorio si trovano ad affrontare una nuova sfida, quella dell’intelligenza artificiale che consente alle aziende di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale e quindi di semplificare i flussi di lavoro, riducendo i costi operativi e migliorando al tempo stesso la precisione e i tempi di risposta – dice Giacomini -. Innovaway ha già sviluppato soluzioni tecnologiche innovative basate sull’uso di strumenti di IA, aumentando significativamente la produttività e la qualità dei nostri servizi senza compromettere la sicurezza e la fiducia dei clienti. Sono orgoglioso dell’incarico che mi è stato conferito e sono pronto a mettere il nostro know-how a disposizione delle aziende private e pubbliche nell’implementazione di strategie digitali per una crescita di competitività del sistema industriale campano”.

